La strumentazione elettronica giusta per una barca a vela? Eccola!

Dimmi che barca hai, ti dirò qual è l’elettronica da avere a bordo. Si, alla Milano Yachting Week – The digital Boat Show il primo salone nautico digitale, succede anche questo.

Ci ha pensato Garmin, leader mondiale di prodotti per la navigazione, nel suo stand a creare il kit ideale per ogni tipo di barca con l’ultima generazione della sua produzione. Perché l’elettronica in barca oggi è uno strumento indispensabile per la navigazione a vela e a motore, l’ormeggio, il controllo della barca, la pesca e per il relax.

Vi consigliamo di andare subito nello stand di Garmin per scoprire come può essere facile ed efficiente andare in barca oggi. Ecco la soluzione di Garmin ad ogni tipo di esigenza:

Le soluzioni Garmin per ogni tipo di barca a vela

Non importa che tipo di barca hai, Garmin ha studiato soluzioni per barche open, nate per uscite giornaliere, o per barche da crociera, con cui navigare a lungo per una vacanza. Oppure quelle più sofisticate per andare a vela con migliori prestazioni. Parliamo di soluzioni per la domotica, l’intrattenimento, la navigazione, la sicurezza.

Ma le soluzioni non sono uguali per tutti, dipendono anche dalle dimensioni della barca. Per questo Garmin ha vi spiega cosa installare, a seconda delle dimensioni della barca. Perché le cose cambiano radicalmente, le esigenze sono diverse. Ecco la strumentazione da avere a bordo per stare comodi, tranquilli, veloci. Con la massima facilità.

Barche a vela sino a 13 metri

Se la barca ha dimensioni sino a 13 metri, ecco la soluzione qui

Barche a vela sino a 16 metri

Se la barca ha dimensioni sino a 16 metri, ecco la soluzione qui

Barche a vela sino a 21 metri

Se la barca ha dimensioni sino a 21 metri, ecco la soluzione qui

Barche “Superyacht” sino a 34 metri

Se la barca è un “superyacht” sino a 34 metri, ecco la soluzione qui

Barche da pesca

E poi c’è la pesca. Qui Garmin ha in serbo tante novità nel campo dell’elettronica per una barca da usare per la pesca, ecco le sue soluzioni qui

