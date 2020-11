Il dio dello sport è morto

Diego Armando Maradona (1960 – 2020)

Il Giornale della Vela rende omaggio a Diego Armando Maradona, il dio del pallone ma anche dello sport. Perché un genio dello sport è universale, qualunque sia la disciplina che pratica. E Maradona (qui ritratto con un sigaro regalo di Fidel Castro, in barca a vela a Cuba) era il genio assoluto, sublime interprete del suo sport, il calcio. Quando Maradona toccava il pallone i suoi avversari erano terrorizzati dalla paura di essere irrisi.

Così accadeva al nostro genio della vela, Agostino “Tino” Straulino che, anche vecchio e cieco, si permise di vincere nel 1973 il campionato del mondo dei One Tonner, battendo l’americano Ganbare. Straulino non ci vedeva, ma “annusava il vento” e capiva quando c’era da virare per fare meno strada verso la boa. Un po’ come Maradona che annusava il campo da calcio e gli avversari. Non sapeva come l’aveva fatto, ma faceva sempre gol. Questione di istinto. Come Straulino sul campo di regata.

