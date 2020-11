Neo 430 Roma: quando la velocità è comoda

Neo Yachts è un cantiere che fin dalla sua nascita ha puntato su un’idea precisa per le sue barche: la velocità è comoda. Dietro un concetto come questo c’è l’ambizione di portare sul mercato delle barche che abbiano come obiettivo principale quello di essere leggere, rigide e veloci, tre elementi che generano un concetto diverso di comfort. Ma la velocità e il comfort senza un’estetica ricercata restano anonimi, ecco perché anche il nuovo Neo 430 Roma, che vi mostriamo nelle primissime immagini in navigazione, è stato firmato da Giovanni Ceccarelli, un designer che dell’originalità delle sue linee ha fatto il suo marchio di fabbrica. Il Neo 430 Roma è un performance cruiser a dislocamento contenuto, costruito in carbonio, pensato per crociere sportive e regate anche d’altura.

Per il 430 Roma Ceccarelli ha concepito un look con le svasature del ponte in stile open oceanico, ma con volumi più “magri”, utili tra le altre cose anche ad abbassare il baricentro della barca, alleggerirne il dislocamento e ridurre le turbolenze sulle vele di prua. Il cantiere con “Roma” ha voluto sottolineare i concetti di Made in Italy e di Gran Turismo di alta qualità.

Quale nome migliore per uno yacht che vuole coniugare prestazioni e stile? Combinare la voglia di vivere la propria vita a vela ad un livello superiore senza rinunciare al comfort? La barca di fatto sarà customizzabile in più versioni, la Roma Gran Turismo e la Roma Race Performer, in base alle esigenze dei velisti, potrà essere quindi più orientata alla crociera o alle performance pure nel caso di impiego tra le boe o soprattutto in regate offshore.

Lungh.:13,06 m

Largh.: 4,06m

Immersione: 3m / 1,6m ( lifting keel)

Dislocamento= 5.700 KG

Randa 60m²

Fiocco: 46m²

Asimmetrico: 170 / 180m²

Code Zero: 120 m²

www.neoyachts.com

