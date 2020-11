Così con 50 euro prenoti una vacanza in barca che ne vale 200

In occasione del Black Friday, Letyourboat, il portale che mette in contatto armatori, società di charter e fornitori di servizi turistici con viaggiatori per prenotazioni di soggiorni in barca ed esperienze, ha pensato a un’offerta davvero irrinunciabile.

La Black Week di Letyourboat

Nella settimana che va dal 23 al 29 di novembre avrete a disposizione una vera e propria Black Week in cui poter acquistare un coupon per un soggiorno a bordo (valido fino al 31/12 2020) oppure per una crociera privata del valore di 200 euro, scegliendo fra le centinaia di possibilità disponibili. Ma la vera sorpresa è che pagherete solo 50 euro: 150 euro ti verranno rimborsati da Letyourboat direttamente sul tuo conto corrente entro due giorni. Davvero un regalo coi fiocchi!

E quando sarai pronto a scegliere la tua vacanza, dovrai solamente tornare su letyourboat.com per scegliere i dettagli della tua vacanza da sogno: la destinazione, l’imbarcazione, il periodo di soggiorno. Ti basterà poi scegliere tra la modalità “dormire in barca” per un soggiorno in barca o “mini crociera”, se preferisci avere la disponibilità della barca in navigazione.

Un’idea per un regalo di Natale in anticipo

Il Black Friday è anche l’occasione per prepararsi in anticipo al Natale: e quale miglior regalo di un coupon per un soggiorno a bordo? Il regalo perfetto per gli amanti dei viaggi, per chi vuole scoprire sempre nuove mete e vivere nuove esperienze, ma anche per chi non ha mai pensato a una vacanza in barca.

Perché provare l’esperienza di dormire in barca come in un hotel, ormeggiati in una Marina delle più belle località italiane ed europee, rappresenta un modo nuovo per pensare una vacanza e l’occasione per scoprire il fascino unico della cabina di un’imbarcazione, che spesso supera per bellezza e atmosfera quello delle classiche camere d’albergo.

Catamarano? Yacht? Barca a vela? Qualunque sia la tua scelta, salire a bordo di un’imbarcazione vuol dire scoprire un mondo completamente nuovo. La Black Week di Letyourboat ti offre l’occasione per un regalo unico, che lascerà senza parole chi lo riceverà.