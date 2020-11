Usano solo tessuti riciclati arrivando addirittura a ricavare materiali dalle vecchie reti da pesca. Arriva un nuovo brand di abbigliamento nautico, si chiama 4Sea, che in inglese si legge “for”. Come dire: per il mare, per preservarlo, per farlo rivivere. Per dare un vero contenuto tecnico ai loro capi, quelli di 4Sea hanno fatto ricerche dei migliori tessuti, basta che fossero ecologici e riciclati, al 100%.

Come indossare i colori del Tirreno con 4Sea

Così usano solo tessuti di cotone o di polimeri riciclati e, come detto, ricavati dalle vecchie reti da pesca che altrimenti rischierebbero di giacere abbandonate in mare. Per dare un’impronta ancora più legata ai nostri mari, i loro capi hanno i nomi di luoghi famosi come Giraglia, Porto Rafael, Budelli.

Anche i colori richiamano quelli del Tirreno, oltre al classico bianco e blu. Arancione brillante, giallo sole, malva, albicocca, lavanda fanno parte dell’ampia scelta che i capi di 4Sea offrono.

In arrivo la prima cerata sostenibile

Polo, T Shirt, Jacket, pantaloni fanno parte della collezione, ma stanno già studiando, con il supporto di Didac Costa che sta gareggiando nella mitica regata attorno al mondo in solitario Vendée Globe, la prima cerata oceanica completamente sostenibile. 4Sea ha appena aperto il suo sito di e-commerce che potete trovare a questa su www.4sea.com

