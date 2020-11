Garcia Explocat 52, un catamarano per andare dove gli altri non possono

Esiste un catamarano per le lunghe navigazioni, in grado di affrontare ogni tipo di mare? Si e si trova nel porto della Milano Yachting Week – The digital boat show.

Si chiama Garcia Explocat 52 e lo trovate in acqua e nello stand del suo importatore italiano, Sailaway, lo specialista delle barche per navigare davvero, che propone anche i modelli dei mitici cantieri Amel e Allures.

Quelli che ne sanno di mare capiscono perché Garcia Explocat 52 è speciale

Il Garcia Explocat 52 è un catamarano diverso da tutti gli altri, non solo perché è costruito in alluminio invece che nella tradizionale vetroresina…e quelli che ne sanno di barche e di mare riconoscono che questo materiale è il non plus ultra in quanto a sicurezza. Più sicuro e robusto che vi sia per la costruzione di una barca, riparabile sempre.

Vi consigliamo di salire subito a bordo del Garcia Explocat 52 per apprezzare attraverso il video, le immagini, le spiegazioni il perché questo è un catamarano speciale, nato per andare dove volete, incuranti di ogni mare, nella massima sicurezza.

Un catamarano per andare dove potevano solo i monoscafi

Sentite cosa dicono quelli di Garcia a proposito dell’ Explocat 52: “Destinato a navigare fuori dai sentieri battuti, questo catamarano Exploration in alluminio amplia notevolmente il campo delle possibilità in catamarano: offre un nuovo modo di esplorare il mondo, finora riservato ai monoscafi”.

Una barca che piace anche alle donne

Se vi abbiamo ingolosito, non vi resta che andare subito a bordo a visitare il Garcia Explocat 52. Scoprirete anche perché è una barca che piace anche tanto alle donne, come racconta nella videointervista Paolo Salomoni, fondatore della Sail Away.

Scopri come nascono i Garcia e puoi prenotare una visita

Se volete capire perché Garcia è un cantiere iconico e scoprire gli altri nuovi modelli del gruppo di cui fa parte e, soprattutto, i motivi che lo rendono tra le barche più ambite, visitate lo stand della Milano Yachting Week dove vengono svelati tutti i segreti di Garcia, guidati dal suo importatore italiano, Sail Away. Non vi resta poi approfondire con un responsabile del cantiere o prenotare una visita tramite una mail o un whatsapp, nello stand trovate i pulsanti per attivare il contatto con un click.