Colpi di fulmine alla MYW: Amel 60, Meteomed, The Cleaner. Da visitare subito

Cosa piace di più ai visitatori della Milano Yachting Week – The digital boat show? Abbiamo selezionato per oggi tre prodotti che sono in cima alla Hit Parade di gradimento, in base alle visite negli stand.

Eccovi la selezione di tre colpi di fulmine della Milano Yachting Week – The digital boat show

La barca: Amel 60, ovvero come rinnovare una grande tradizione

Dove: Porticciolo barche a vela

Cantiere: Sailaway (Amel, Allures; Garcia)

Cosa: Amel 60

Cos’è: Amel 60 è il nuovo blue water prodotto da uno dei cantieri di culto che hanno fatto la storia dello yachting. Nato da pochi mesi, ha già vinto dei premi importanti. L’apprezza chi di barche ne sa veramente e non passa inosservata.

Colpo di fulmine: L’Amel 60 è diversa da tutte le altre. E lo scoprirete visitandola alla Milano Yachting Week. Volete qualche esempio del perché è già oggetto di culto? Il posto di pilotaggio è completamente riparato, di serie ci sono verricelli elettrici, batterie al litio, elica di manovra retrattile. Nessun altro cantiere le offre di serie.

Le previsioni meteo: Le migliori adesso con lo sconto

Dove: Padiglione servizi

Stand: Meteomed

Servizio: Le previsioni meteo online dei professionisti

Il punto forte di Meteomed è l’aggiornamento e l’accuratezza delle previsioni. Meteomed ha la più grande centrale operativa di meteorologi d’Italia che condivide con 3B Meteo, il servizio di previsioni meteo italiano più accurato e affidabile d’Italia.

Colpo di fulmine: Il servizio di previsioni meteo di Meteomed per il Mediterraneo che trovi al boat show digitale offre la possibilità di ottenere uno sconto del 10%. Questo vale per chi si abbona ai servizi premium semplicemente cliccando sul link presente allo stand.

L’accessorio: La barca torna nuova con The Cleaner

Dove: Padiglione accessori

Azienda: Synteak

Cosa: The cleaner

Alla Milano Yachting Week c’è un prodotto che risolve il problema della pulizia in barca. Si chiama The Cleaner ed è in grado di pulire qualsiasi superficie della barca e del gommone. In più è certificato come 100% biodegradabile e quindi non inquina.

Colpo di fulmine: Synteak hanno realizzato il nuovo The Cleaner, l’unico power cleaner istantaneo sul mercato, che nel video dimostra la sua effettiva efficacia. Nello stand c’è la possibilità di poterlo acquistare on line e far arrivare il tutto in due/tre giorni a casa.

-News by Milano Yachting Week