PROVATA. Grand Soleil 44, quando le prestazioni contano. FOTO e VIDEO

Un progetto ambizioso, una barca che vuole dichiaratamente vincere in regata pur senza tradire l’utilizzo in crociera. Potremmo riassumere così il nuovo Grand Soleil 44.

L’obiettivo del progettista Matteo Polli, all’esordio con il Cantiere del Pardo, era quello di creare una barca efficiente in un ventaglio ampio di condizioni meteo e performante anche in situazione complesse come come quelle definite “choppy”, ovvero l’onda corta. Il risultato è una barca dall’estetica chiaramente sportiva, con alcune “firme” stilistiche tipiche di Grand Soleil (la tuga in particolare) e altre caratterizzate dall’interpretazione che il progettista ha fatto dei regolamenti come la poppa alta sull’acqua.

La barca è stata pensata per le regate a rating, quelle ORC in particolare, e la firma stilistica di Polli si nota in tanti elementi: già all’ormeggio si vede come la barca quando è piatta ha una superficie bagnata abbastanza ridotta con prua e poppa, soprattutto il ginocchio, alte sull’acqua e volumi che andranno in immersione man mano che la barca inizierà a sbandare con l’aumento del vento, come abbiamo potuto constatare anche durante la prova.

Una barca dotata comunque anche di volumi importanti, definiti dalla larghezza e dal bordo libero, questo per evitare di avere una filosofia orientata solo alla regata ma che possa garantire la comodità che serve in crociera, anche grazie agli interni firmati da Nauta Design.

Verrà prodotta in due versioni, la Performance e la Race, che non avranno alcuna differenza da un punto di vista costruttivo. Si differenzieranno invece per il piano velico, per il layout delle manovre, e per le differenti opzioni di chiglia. Sei winch per la Race, 4 per la Performance posizionati a ridosso della timoneria e con la possibilità di attrezzarla anche con fiocco autovirante. All’interno la Race ha in dinette degli spazi di stivaggio più ridotti per contenere il dislocamento generale.

A VELA

Confortevole. Questa è la prima sensazione che abbiamo sentito al timone del Grand Soleil 44. Dove confortevole in questo caso è l’impressione di timonare con semplicità una barca performante. Le condizioni della nostra prova vedevano un vento intorno ai 12 nodi di reale, leggermente rafficato. Abbiamo navigato sia di bolina con randa e fiocco, che al traverso/lasco sotto Code Zero.

Al timone la barca è precisa nelle correzioni e sotto raffica sbanda gradualmente fino ad appoggiarsi al ginocchio di poppa, a quel punto l’inclinazione della barca si arresta o aumenta in maniera ancora più lenta, restituendo una grande sensazione di stabilità, e accellerazione, non appena la lunghezza al galleggiamento aumenta. Particolari che ci danno l’idea di un progetto complessivamente equilibrato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza scafo: 13,40 m

Baglio massimo: 4,30 m

Pescaggio: 2,60 m (2,40 – 2,80 opt.)

Dislocamento: 9.000 kg

Zavorra: 3.000 kg

www.grandsoleil.net

LA PROVA COMPLETA DEL GRAND SOLEIL 44, CON I NUMERI DELLE PERFORMANCE A VELA, GLI INTERNI E TUTTI I DETTAGLI DELLA BARCA, SUL NUMERO CARTACEO DI DICEMBRE/GENNAIO DEL GIORNALE DELLA VELA

Mauro Giuffrè

