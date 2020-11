Appello alle istituzioni: perché trattate male la vela, lo sport più sicuro?

Non sappiamo cosa fare. Questo è il senso di tanti messaggi che stiamo ricevendo in redazione riguardo a come comportarsi senza infrangere le norme del DCPM che divide le regioni italiane riguardo agli spostamenti da casa verso le barche ormeggiate nei porti italiani.

Vi sollecitiamo a leggere qui il nostro resoconto aggiornato con le prescrizioni, regione per regione.

E vi invitiamo a leggere qui sotto una mail di un lettore che lancia un grido d’allarme: ma dove sono finite le istituzioni della vela (FIV, Lega Navale, ecc) in questo momento?

Perché nessun ente che ha per scopo lo sviluppo della pratica della vela si muove per chiarire a chi governa, come accaduto nella prima ondata di questo inverno/primavera, che la barca è il luogo più sicuro che ci sia in epoca pandemica? E che la barca è un bene che va sorvegliato e manutenuto? E ancora, perché non equiparare la vela ad altri sport consentiti all’aria aperta?

Leggete l’appello qui sotto e diteci se siete d’accordo.

Gentile redazione del Giornale della Vela,

mi rivolgo a voi come collega- sono un giornalista- e come appassionato velista in cerca di un interlocutore in grado non tanto di dare delle risposte quanto di porre delle domande…

Perché non ci sono indicazioni su cosa fare?

Sono da poco stati varati i nuovi decreti che dividono l’Italia in zone con restrizioni via via più coercitive. In questa seconda ondata di contagi- più che nella prima giacché ampiamente prevista- è più che mai evidente l’assenza di referenti per quanto concerne la vela, non solo nel contesto sportivo- agonistico ma soprattutto per la navigazione da diporto che pure è un settore presente nella nostra penisola di navigatori.

Pur praticando la vela all’aria aperta, anche contemplando le restrizioni che vedono tra l’equipaggio solo congiunti o conviventi, per quale ragione non c’è alcuna indicazione in merito?

Chiaro che il Governo ha in questo momento ben altre beghe, ma le federazioni, i numerosi circoli, le rappresentanze di questo mondo e questa cultura, che ruolo hanno in questi giorni?

La FIV e la Lega Navale: se ci siete battete un colpo

I numerosi armatori impossibilitati a raggiungere le proprie imbarcazioni per rinforzare gli ormeggi, vuotare le sentine, controllare lo stato in sicurezza delle barche, a chi dovrebbero affidare le proprie istanze e la propria rappresentanza?

Nello specifico i miei dubbi sono rivolti al presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, all’ammiraglio Donato Marzano Presidente Nazionale della Lega Navale e in generale a tutti i circoli italiani, perché non far sentire la propria voce, non farsi portavoce di un’esigenza che, seppur secondaria, è reale cioè quella del mantenimento di un bene oltre che di una cultura?

Il Giornale della Vela si è adoperato già nel primo lockdown con articoli ad hoc che chiarissero ciò che si poteva fare e non fare ma ora abbiamo davanti un periodo piuttosto lungo che potrebbe compromettere lo stato di questo settore già fortemente in crisi.

Perché non possiamo mantenere in salute le nostre barche?

Perché non consentire, almeno nelle zone arancioni, lo spostamento tra comuni per il controllo delle imbarcazioni e per tutte le operazioni necessarie al corretto mantenimento in salute delle barche? Perché non equiparare la vela ad altri sport consentiti all’aria aperta?

Perché questo silenzio attorno a questo settore?

Grazie e buon vento!

Gaetano Bellone