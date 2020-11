Vendée Globe: rotta verso Finisterre, Pedote c’è

Prima rotazione importante del vento e prime scelte strategiche per i 33 skipper del Vendée Globe alle prese con l’attraversamento del Golfo di Biscaglia. Dopo la partenza con vento leggero da sudest, nella notte la flotta ha fatto rotta abbastanza diretta verso ovest, per iniziare ad entrare nella graduale rotazione dell’aria verso sudovest, poi ovest e infine nordovest. Le ultime 12 ore per gli Imoca 60 sono state spese per posizionarsi in vista della prima virata che è avvenuta in queste ore. Adesso quasi tutti i concorrenti stanno facendo rotta verso sud, con prua tra i 190 e i 200 gradi o poco più a seconda della strategia, verso il passaggio di Cape Finisterre. Il passaggio del mitico Capo però non avverrà prima di domani, dato che il vento per le prossime 24 ore andrà in rotazione antioraria verso sud obbligando la flotta a un bordeggio di bolina.

Buone, buonissime, notizie da Giancalo Pedote. Prysmian Group naviga bene dentro la flotta, attualmente in nona posizione a circa 25 miglia dal leader Damien Seguin. Lo skipper fiorentino ha navigato perfettamente in fase col vento, scegliendo una soluzione intermedia tra chi si è spinto più a ovest e chi invece è rimasto più ad est. Interessanti le velocità di Prysmian nella notte, che non ha subito eccessivamente la differenza con i foiler di nuova generazione. In queste ore la rotta è di bolina, bolina larga, con vento ancora medio leggero. Condizioni in cui i nuovi Imoca non riescono ancora ad esprimere il loro potenziale, è quindi un’occasione per Prysmian per restare attaccato ai migliori, più ci resterà e più sarà un elemento positivo per il morale dello skipper toscano.

I super favoriti della regata, Charal e Hugo Boss, al momento restano “nascosti”: Beyou ha liberato i cavalli di Charal per qualche ora durante la notte, con punte di velocità medie a 26 nodi, per poi ritornare a numeri omogenei con il resto degli avversari. Thomson è autore di un inizio abbastanza anonimo, in questa fase con non molto vento la sua Hugo Boss, stando alle velocità rilevate, non sembra essere particolarmente a suo agio. I nuovi Imoca mostreranno però il loro valore in condizioni diverse, con vento decisamente più forte.

La top 3 provvisoria della classifica vede in testa Groupe Apicil di Damian Seguin, seguita da V adn B di Maxime Sorel, terzo posto per Yes We Cam di Jean Le Cam. Pit stop a Les Sables, consentito da regolamento, per Fabrice Amedeo che ha riscontrato un problema a un avvolgitore e in testa d’albero. Dovrebbe ripartire nelle prossime ore.

Mauro Giuffrè

