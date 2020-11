L’elica Andromeda di Ewol è l’ultima novità dell’azienda italiana: è piccola ma potente, ha un corpo più snello e filante ed è adatta ad imbarcazioni dai 6 ai 10 metri e motori da 7 a 30 cv

Più leggera ma sempre molto prestante a motore sia a marcia avanti che indietro ed aumenta la velocità a vela nel massimo silenzio. Come le sorelle più grandi Orion e Pegasus ma con le stesse caratteristiche e tecnologia d’avanguardia nei materiali e soluzioni e con in più pale di ultimissima generazione “Sword” efficienti e silenziose.

Andromeda è un’elica a bandiera all’avanguardia realizzata da Ewol totalmente in acciai inossidabili ad alta resistenza. Come le sue sorelle maggiori, il suo cuore è costituito da ingranaggi che permettono alle pale di orientarsi secondo i filetti fluidi dell’acqua durante la navigazione a vela e disporsi con il corretto angolo di incidenza durante la navigazione a motore, migliorando così le prestazioni dell’imbarcazione sia a vela che a motore.

L’orientamento delle pale è completamente automatico e la regolazione micrometrica del passo viene effettuata dall’esterno per mezzo della ghiera di regolazione. Questo permette di ottimizzare la spinta durante la marcia a motore, permettendo dunque alte velocità di crociera ad un basso numero di giri, con conseguenti riduzioni dei consumi di carburante.

Andromeda risolve brillantemente il problema della poca manovrabilità delle imbarcazioni in retromarcia, soprattutto in condizioni ambientali difficili quali vento forte, spazi limitati, mare grosso, ecc. L’elica è stata progettata per essere installata, rimossa e regolata con estrema facilità in pochi minuti ed anche con l’imbarcazione in acqua.

L’elica racchiude nella sua conchiglia soluzioni tecniche innovative abbinate all’impiego di materiali all’avanguardia che garantiscono caratteristiche meccaniche e di resistenza alla corrosione assolutamente superiori a quelle delle eliche di tipo tradizionale.

UN’ECCELLENZA ITALIANA

Dal 1997 EWOL realizza eliche a passo regolabile per la propulsione di imbarcazioni, utilizzando materiali e soluzioni tecniche ad alta tecnologia. Un reparto R&D in continua attività ed un servizio al cliente attento e puntuale fanno si che i prodotti EWOL siano apprezzati in tutto il mondo per i vantaggi in manovrabilità, velocità dell’imbarcazione e per la semplicità di installazione e regolazione.

