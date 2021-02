“Gli allevamenti di cozze distruggono il nostro mare”

Ci segnala Guglielmo van Holtzen sul gruppo Facebook Medplastic Team: “Questi manicotti di rete vengono dispersi in quantità esorbitanti dagli allevamenti di cozze. Hanno una paternità ed una origine ben nota ed evidente, eppure si fanno generici proclami contro le plastiche, ma si lascia che questa fonte quotidiana di dispersione prosegua indisturbata la sua devastante opera. L’omertà di amministratori locali, capitanerie, guardie costiere varie, fanno pensare almeno due cose: o questi allevatori incutono una sorta di “rispetto”, oppure il business è talmente importante che l’interesse prevale sul danno provocato”.

Intanto, nonostante il contest “No Plastic” 2020 di Medplastic by Navico sia giunto al termine lo scorso ottobre, c’è chi continua ad andare a caccia di plastica per il Mediterraneo: come l’infaticabile Timothy Lucie-Smith, già vincitore del contest 2019 di Medplastic, che ci scrive: “Siamo a Ponza. Bel tempo e acqua ancora calda. Purtroppo c’è sempre plastica che galleggia”.

NEWS IN COLLABORAZIONE CON MEDPLASTIC

SCARICA IL MANIFESTO DELL’ECOMARINAIO DI MEDPLASTIC

IL NOSTRO PARTNER

Il contest No Plastic 2020 è stato realizzato in collaborazione con Navico, brand che raduna i marchi di elettronica per la barca B&G, Lowrance, Simrad e quello dedicato alla cartografia C-Map. E che metterà in palio, per i vincitori che saranno svelati nel 2021, dei buoni premio spendibili su tutta la gamma dei propri prodotti.