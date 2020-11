BARCHE USATE Vendono cinque modelli dai 12 ai 15 metri

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori di barche usate sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo scovato per voi cinque barche dai 12 ai 15 metri: perfette compagne per la vostra crociera. Ve le presentiamo in ordine crescente di lunghezza. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

CINQUE BARCHE USATE TRA I 12 E I 15 METRI

COMODITA’ PURA, PREZZO TRATTABILE

La prima delle barche usate che vi proponiamo, visitatissima sul nostro mercatino, è un Bavaria 390 versione Caribic (12,15 x 3,90 m) del 1991. Il modello, progetto di Axel Mohnhaupt del 1990, prevede quattro cabine: due doppie a poppa, una doppia a prua e una a prua, a sinistra, con due cuccette a castello. Due i bagni.

Il Bavaria 390 è caratterizzato da una notevole lunghezza al galleggiamento, così da sviluppare una elevata velocità, grandi volumi (per una barca di inizio anni ’90) e realizzare interni confortevoli. La coperta ha un pozzetto ampio e comodo, la tuga è slanciata, del tipo a scomparsa. La costruzione è robusta con irrigidimenti in kevlar nelle zone di maggiore stress. Le prestazioni veliche sono discrete (dislocamento di 8 tonnellate per superficie velica di 69 mq).

Il modello in vendita è in perfetto stato di conservazione. Sostituiti: impianti, manovre fisse, motore sd, serbatoio inox, filtro gasolio, vele, rollafiocco, cucina a gas, rivestimenti dinette, salpancora, pilota automatico, bussola, luci di via, wc elettrici, pompe acqua, plotter, gps, eco, coperta in tek, Epirb… Il prezzo, interessante, è trattabile.

IN CROCIERA, SI, MA NON “INCHIODATI”!

La seconda delle barche usate che vi proponiamo è un modello tutto italiano, l’Isola 40 del Cantiere Politi, capace di buone performance veliche, di aspetto sportivo. Armamento velico a 9/10 senza sartie volanti facile da usare, dotato di generosa superficie per destreggiarsi anche con vento leggero. L’aspetto è appesantito da una grande e squadrata tuga, che ben ripara il notevole pozzetto. La poppa è aperta e il timone di serie è a barra, ma la versione in vendita è dotata di ruota. All’interno tre cabine matrimoniali, due locali toilette, dinette centrale, cucina e tavolo da carteggio.

La produzione dell’Isola 40 iniziò nel 2001, ma il modello in vendita è del 2009: lungo 12 metri fuori tutto (3,82 m di baglio massimo), pesa 6 tonnellate con una superficie velica di 86,5 mq. Visibile a Palermo, è in ottime condizioni, con circa 1000 ore motore e unico proprietario. il Cantiere Politi riuscì a realizzare una barca da crociera con buone prestazioni a vela: se fate anche regate qualche soddisfazione potreste togliervela…

SPARKMAN & STEPHENS, UNA GARANZIA

La rassegna di barche usate prosegue con un modello “d’antan”, ottimo per la crociera e la regata. Questo Freya 45, progetto dello Studio Sparkmann & Stephens del 1972, è nato come evoluzione della prima serie dei Freya, e realizzato dal Cantiere Benello di Livorno nel 1973 in sandwich di airex, sotto la diretta sorveglianza del progettista Olin Stephens. Nell’anno 1991 fu sottoposta ad un primo restauro, mentre un secondo è avvenuto nell’anno 2004, presso il Cantiere Tomei di Viareggio.

Nana (così si chiama la barca), nello specifico, ha sempre svolto un’entusiasmante attività agonistica. Una barca da veri intenditori, lunga 13,31 m e larga 3,56 (per un pescaggio di 2,11 m). Il modello è dotato di motore VETUS 42 CV 2014, interni teak, vele crociera e regata, avvolgifiocco Reckmann, pilota automatico AUTOHELM 7000, vento Raymarine, Frigoboat, tappezzerie nuove, manovre correnti per crociera e regata. Il prezzo è davvero goloso…

UN CLASSICO FIRMATO JEZEQUEL

La quarta delle barche usate in vendita che vi proponiamo è un grande classico della crociera anni ’80 e ’90, su cui non abbiamo molto da dire perché parla da sola. Stiamo parlando del Grand Soleil 46, progetto di Alain Jezequel (che ha firmato anche i grandi successi 39 e 343) del 1984.

Così ne parlava il pubblicitario-velista Lele Panzeri: “Con un piano di coperta e una attrezzatura generosissima, rimane un po’ sonnolenta con vento leggero (son bravi tutti a fare i fenomeni con 15 nodi d’aria) ma poi, appena rinfresca, con qualunque vento e andatura, si esalta e sprigiona tutta la sua potenza”.

C’è chi considera la collaborazione tra il progettista francese e il cantiere italiana come quella che ha dato la vita ai modelli più belli del Cantiere Del Pardo. Lungo 13,99 m per un baglio massimo di 4,20 (13 tonnellate di dislocamento per una superficie velica di 120,96 mq), il modello in vendita è del 1987.

PRONTA A PORTARTI IN CROCIERA

L’ultima delle barche usate in rassegna oggi è un Jeanneau Sun Odyssey 49 DS (DS sta per “Deck Saloon”) visibile a La Spezia. La barca, progetto di Garonni / Briand del del 2004 (il modello in vendita è del 2005), è lunga 14,98 metri per 4,99 di baglio. Nata sull’onda del successo del 54′ il cantiere francese aveva allargato la gamma dei DS con questo 49. L’ampia finestratura regala al comodo salone rialzato un’ottima luminosità. Super spaziosi gli interi, come si confà a una barca da crociera pura: in questo caso il layout prevede tre cabine interne e due bagni.

Completano la dotazione della barca il motore Yanmar 75 Hp, Randa avvolgibile, Genoa avvolgibile, Avvolgifiocco, Elica di prora, Riscaldamento, Condizionatore, Elettronica completa, Generatore, Bimini, Sprayhood, Passerella e molto altro.

