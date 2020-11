I cinesi si prendono la Federvela mondiale appoggiati dall’Italia

Svolta storica per la Federvela Mondiale, World Sailing, che per la prima volta nella sua storia elegge un Presidente asiatico, stiamo parlando del cinese Quanhai Li. Ha battuto al ballottaggio il Presidente uscente, e forse poco rimpianto da molti velisti, Kim Andersen (DEN) per 68 voti contro 60.

“L’elezione di Quanhai Li alla guida di World Sailing è un risultato notevole e per nulla scontato, rappresenta una importante novità. E’ una pagina nuova che si apre, e posso dire con soddisfazione che l’Italia ha lavorato a questo risultato. L’Italia è stata la prima nazione importante del panorama internazionale ad appoggiare sin dall’inizio la candidatura di Quanhai Li, e questo in un voto deciso in volata ha avuto il suo peso. Ho sentito Quanhai Li questa mattina, con lui c’è da tempo un rapporto di amicizia e di stima, e lo ringrazio per averlo voluto sottolineare nel momento delle nostre congratulazioni. Abbiamo il primo presidente cinese di uno sport olimpico, noi da tempo guardiamo con fiducia a quella parte di mondo che sta crescendo con tanta qualità, anche con iniziative concrete mirate alla diffusione del brand della vela italiana in Estremo Oriente. E’ uno scenario favorevole alla condivisione degli obiettivi della FIV e dell’Italia in World Sailing.” ha commentato il Presidente FIV Francesco Ettorre.

Brutte notizie invece per i due candidati italiani al Board che non ce l’hanno fatta a essere eletti. Luca Devoti è arrivato decimo su quindici candidati per sette posti, con 46 voti e Riccardo Simoneschi quattordicesimo con 21 voti): “La posizione della FIV, che avevo subito segnalato, era per una sola candidatura che fosse parte di un progetto condiviso. Invece si è scelto di procedere con due candidature individuali e comunque in concorrenza tra loro. Per questo la FIV ha scelto di limitarsi a dare a entrambe le candidature l’appoggio formale dell’Italia nel voto, perché non farlo sarebbe stato incomprensibile.” ha concluso Ettorre.

