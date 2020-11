Vai in barca adesso. Tra poco sarà proibito

Era nell’aria, sta per arrivare. Entro questa settimana, probabilmente tra martedì e mercoledì, verrà proibito lo spostamento tra regioni italiane a causa del dilagare del Covid-19. Addio quindi alle visite e alle uscite in barca per tutti coloro che risiedono in regioni diverse da quelle dove è ormeggiata la loro barca.

Particolarmente colpiti i residenti del nord, i lombardi, i piemontesi, i trentini e via dicendo che tengono al mare le barche in porti inevitabilmente fuori dalla loro regione di residenza. Questa mattina abbiamo ricevuto messaggi di appassionati che ci dicono di voler andare a stare in barca, prima del blocco infraregionale. Certo, si può fare, ma poi si rimane bloccati in barca!

Cosa dice il decreto

In sintesi il decreto che dovrebbe essere approvato a breve dice questo: “Non sarà più possibile oltrepassare i confini regionali se non per ‘comprovate esigenze’. Quindi motivi di lavoro, di salute oppure emergenze che dovranno essere giustificate con un’autocertificazione”. Così ha scritto questa mattina il Corriere della Sera.

Fortunati coloro che tengono la barca nella stessa regione in cui risiedono, infatti non c’è alcun limite all’uso della barca. Navigazione compresa. A meno che le regioni, che avranno possibilità di inasprire le norme nazionali, non decidano di intervenire per aggiungere ulteriori limitazioni. Per ora assai poco probabile.

Stop anche alle regate, invernali out

Un’altra cosa è certa. Già ora, interpretando il precedente decreto del Presidente del Consiglio, non sarà possibile organizzare e partecipare a regate che non siano a livello professionistico. Addio, per ora ai numerosissimi Campionati invernali per barche cabinate che si tengono in ogni regione italiana bagnata dal mare e a regate di derive non professionistiche. Men che meno se si svolgono all’estero.

Infatti così recita il decreto: “Permane il divieto per lo sport amatoriale mentre verranno proibite le gare dell’attività di base. Sarà consentita l’attività individuale anche negli sport di contatto, mentre proseguirà lo sport professionistico”.

