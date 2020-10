Per noi il Natale è già iniziato… Se ti abboni ora, due fantastici regali per te!

La festa per i 45 anni del Giornale della Vela non è ancora finita e se vi abbonate riceverete non uno ma due regali imperdibili! Per noi il Natale è già iniziato, andiamo a scoprire perché…

Vivi la vela 365 giorni l’anno

Il primo regalo che vi facciamo è l’imperdibile calendario 2021 del Giornale della Vela. Il Giornale della Vela con questa edizione 2021 festeggia la 35esima edizione del Calendario Poster. Abbiamo tratto dal nostro archivio tredici immagini simboliche che dimostrano quanto è vario il mondo della vela. Dall’agonismo ad altissimo livello di Luna Rossa al mondo delle derive.

Oppure momenti di relax come l’ancoraggio paradisiaco davanti alla barriera corallina in Polinesia. Ma anche momenti critici come la tempesta sul lago Lemano o pura bellezza architettonica come il Wally al tramonto. Che bella la vela! Acquistare singolarmente il calendario vi costa 9,90 euro, se vi abbonate al Giornale della Vela (offerta valida per abbonamenti cartaceo e cartacei + digitali, a partire da 49 euro) per voi è gratis! E’ giunto il momento di abbonarvi o di regalare un abbonamento!

La storia della vela sulla tua email

Ma c’è di più! Dicevamo, proseguono i festeggiamenti per i 45 anni del Giornale della Vela, per chi sottoscrive un abbonamento alla rivista (iniziativa valida solo per gli abbonamenti cartacei – e cartacei + digitali, a partire da 49 euro) c’è un altro regalo.

Se vi abbonate ricevete tre newsletter alla settimana con articoli esclusivi in formato PDF ad alta risoluzione che contengono il meglio delle storie di mare, barche, uomini pubblicate dalla nostra rivista negli ultimi 45 anni.

Tre giorni alla settimana, tre grandi storie della vela recente sulla vostra email: il martedì, il mercoledì e il venerdì. Dal caso Fogar al Moro di Venezia, dalla parabola ascendente di German Frers all’epoca dello IOR, dalle storie di pirateria all’epopea dell’Admiral’s Cup, dalle epiche edizioni del Fastnet e della Giraglia ai grandi personaggi della vela. Perché in tempi di AC 75 che volano sui foil, un tuffo nel passato vi aiuterà a capire come si è evoluta la vela e come siamo arrivati alle barche dei nostri giorni.

Ricapitolando: con 49 euro (più le spese di spedizione) vi porterete a casa 11 numeri del Giornale della Vela per un anno, riceverete in omaggio il calendario poster e ogni settimana, per tre volte, sulla vostra mail avrete le più belle storie di vela dal 1975 ad oggi. Siamo impazziti? Niente di tutto questo. Vogliamo festeggiare i 45 anni del GdV assieme al nostro patrimonio più importante: voi lettori!

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche due regali!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!