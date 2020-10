Una rivista, mille argomenti! Scopri il nuovo numero di VELA!

Benvenuti a bordo del numero di novembre del Giornale della Vela, in edicola e in digitale! Lasciatecelo dire, un numero imperdibile per la varietà di contenuti, che sicuramente non troverete altrove.

Intanto vi diamo un piccolo assaggio di quello che troverete nelle 116 pagine del GdV di novembre che vi aspettano, ricche di contenuti esclusivi.

PROFESSIONE SKIPPER

La richiesta di skipper per barche a noleggio o di proprietà è in fortissima crescita. Ma gli skipper non ci sono! Una grande opportunità per chi vuole fare della passione una professione. In questa inchiesta vi raccontiamo come si diventa skipper e quanto si guadagna…

IL MONDO DI GIANCARLO, UN ITALIANO AL VENDÉE GLOBE

L’8 novembre prende il via il giro del mondo in solitario senza scalo e assistenza, Giancarlo Pedote si racconta a pochi giorni dal via di un’edizione che va a caccia di record. Ma non solo: vi raccontiamo perché il Vendée Globe sia considerato l’Everest della vela, chi sono i favoriti, la storia degli italiani al giro del mondo. In poche parole, tutto quello che dovete sapere sulla regata mito dei veri marinai.

QUANTO MI COSTA FARLA NUOVA

E’ stato un “lavoraccio”, ma ne valeva la pena. In questa inchiesta ci siamo messi nei panni di un armatore di una barca di 12 metri per scoprire, cifre alla mano, come non prendere bidoni nel refit della propria barca. In modo chiaro e schematico, troverete tutti i costi dei vari lavori di aggiornamento e manutenzione della barca, con le nostre considerazioni…

TEMPESTA DOMATA!

Ricordate la tempesta della Bol d’Or Mirabaud del 2019, con le cui immagini abbiamo deciso di illustrare questo servizio? Lo scorso agosto si è ripetuta. Nove Beaufort (burrasca forte), con il lago di Ginevra impazzito. Il nostro collaboratore Luigi Gallerani se l’è presa in pieno mentre era al timone di un J80. Gallerani ci racconta come ha gestito, insieme al proprio equipaggio, le raffiche di 45 nodi che hanno investito Ginevra e il Petit Lac, la parte occidentale del lago Lemano. Un racconto ricco di spunti e consigli utili, per non farsi trovare impreparati quando arriva la “sventolata”.

BOATWORKING

Smartworking vista mare? Non si può chiedere di meglio. Fabio Portesan, che vive a bordo del suo Oceanis 430 con la compagna, due figli e due gatti) ci svela tutti i trucchi per costruirsi il proprio “ufficio remoto” in barca. La preparazione mentale, gli accessori giusti…

I COLPI DI FULMINE ALLA MILANO YACHTING WEEK!

Siamo andati a caccia di “chicche” negli stand del nostro boat show digitale. Ne abbiamo scelte 24 tra barche, accessori e servizi. Scopritele e poi andate su www.milanoyachtingweek.com, il salone nautico permanente a portata di click…

MONOPATTINI ELETTRICI DA BARCA

Abbiamo messo a confronto 14 modelli da tenere nel vostro gavone. Sono il fenomeno del momento, complice anche il bonus mobilità che vi farà risparmiare il 60% sul prezzo di listino. Abbiamo selezionato e analizzato per voi i monopattini giusti da portare a bordo.

ALTRI SERVIZI

Le barche del mese

Siamo andati a provare il nuovo Dehler 38 SQ. L’11,64 metri incarna il “cambio di pelle” del cantiere: velocità e qualità, comodità e prestazioni. Per divertirsi in crociera e vincere in regata con al versione “Competition”. Poi abbiamo testato il veloce FarEast 28 R: dalla Cina un monotipo per le regate di club, match race e le scuole vela. Essenziale, economico, velocissimo, in una sola parola: divertente.

Ciao freddo!

In questo servizio vi sveliamo tutto quello che dovete sapere per installare un riscaldatore ad aria sulla vostra barca, raccontato con un esempio “tipo”. Per vivere la barca anche d’inverno.

Tutti le vogliono

Vi sveliamo le 15 barche usate più richieste nel segmento tra i 30 e i 39 piedi sul nostro mercatino degli annunci. Quali sono, quanto costano realmente, perché sono da comprare. Dai 24.000 ai 160.000 euro.

Aspettando la Coppa Luna Rossa si racconta

Max Sirena, Francesco Bruni, Vasco Vascotto, Pietro Sibello e Mario Caponnetto: ecco i pensieri di alcuni uomini chiave di Luna Rossa in diretta da Auckland, nella nostra grande intervista multipla.

