Questo è l’EPIRB più compatto al mondo

In caso di emergenza, l’EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) è l’unico strumento salvavita in grado di segnalare con precisione la posizione della barca in difficoltà, allertando i soccorsi. Non a caso è obbligatorio a bordo per le navigazioni oltre le 50 miglia. Trasmettono sulla stessa frequenza del PLB (406 MHz) e hanno anch’essi un GPS integrato per una localizzazione più facile, ma a differenza di questi sono in grado di attivarsi in automatico nei casi più gravi di emergenza (come l’affondamento) e il messaggio di SOS che viene lanciato è associato alla barca e non alla persona.

EPIRB1 Pro Furuno

Tra gli ultimi modelli lanciati sul mercato c’è il nuovo Epirb1, il più compatto al mondo. Misura infatti solo 340 x 89 x 100 mm

(la custodia: 237 x 191 x 121 mm), per un peso di 422 grammi (che diventano 1250 compreso l’housing). In caso di affondamento dell’imbarcazione, l’EPIRB1 Pro si sgancerà automaticamente dalla custodia ed emergerà in superficie attivandosi automaticamente al contatto con l’acqua.

Panoramica dell’EPIRB1 Pro

Tasto ON (sotto l’aletta) Indicatore LED Linguetta da rompere Antenna Luce stroboscopica Tasto TEST Cordino sotto la fascetta di gomma

SafeSea EPIRB1 Pro Sistema COSPAS/SARSAT

Il SafeSea EPIRB1 opera con il sistema Cospas-Sarsat, che utilizza tre reti satellitari, tra cui il nuovo MEOSAR.

Tale sistema può calcolare la posizione utilizzando tecniche di elaborazione Doppler ed è meno suscettibile ad ostruzioni che potrebbero bloccare il segnale in una data direzione. Inoltre incorpora un ricevitore GPS a 66 canali per una trasmissione immediata dell’allarme e per una maggiore precisione nel fornire le coordinate di posizione.

L’Ocean Signal SafeSea EPIRB1 Pro comunica la posizione ai servizi SAR in tre modi:

tramite il sistema satellitare da 406MHz Cospas-Sarsat con posizione fornita da un ricevitore GPS integrato;

tramite un segnale da 121,5 MHz;

tramite luce stroboscopica LED per massimizzare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.

Una volta attivato, SafeSea EPIRB1 trasmette, tramite collegamento satellitare, la posizione e l’ID univoco dell’utente ad un Centro di Coordinamento Soccorso.

L’Ocean Signal EPIRB1 opera in un intervallo di temperatura compreso tra i -20°C e 55°C ed è impermeabile fino a 10 metri di profondità. L’EPIRB trasmetterà il segnale per 48 ore, allo scopo di mantenere i servizi di soccorso aggiornati più a lungo.

Batterie dell’EPIRB1 Pro: quando cambiarle

L’Epirb1 contiene batterie al litio ad alte prestazioni. In base alle normative italiane, la batteria deve essere sostituita ogni 4 anni presso un centro autorizzato. Il nuovo EPIRB1 PRO (CAT1, a rilascio automatico) insieme all’ EPIRB1 (CAT2, a rilascio manuale) andranno a sostituire la serie E100 / E100G, prodotti usciti di produzione, ma ancora disponibili fino ad esaurimento scorte.

Qui trovi tutti i dettagli sull’EPIRB1 Pro e su EPIRB1.

