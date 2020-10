Addio bozzello! L’anello girevole low-cost esiste e lo fanno in Italia

Arriva un altro “gioiellino” Made in Italy in casa Antal, l’azienda padovana specializzata in attrezzatura di coperta. A 12 anni dal lancio del primo “low friction ring”, è nato Sector, il nuovo anello girevole con inserto mobile, di piccole dimensioni e basso peso.

Il range completo di prodotti comprende 4 modelli con SWL (Safe Working Load, ovvero il regime in cui l’anello lavora in sicurezza, pari a 1/3 del carico di rottura) da 1 a 3,8 tonnellate.

Ridurre i costi

Ci racconta Giulio Eusepi, Techcnical Sales Engineer di Antal: “Il nostro obiettivo principale è stato ridurre al minimo costi, peso e complicazioni. Riguardo al prezzo, direi che la missione è stata compiuta. Il prodotto ha costi di produzione relativamente contenuti. Si tratta di tornire gli anelli e stampare qualche pezzo di plastica. Abbiamo cercato di stare dalla parte del velista (come sempre), quindi abbiamo dei prezzi molto più bassi della concorrenza”.

E in effetti, il sistema completo Sector anello + snap loop in dyneema viene fornito a un prezzo davvero molto interessante. Si parte da 54 euro per il modello S arrivando a un massimo di 120 euro della versione XL.

Le performance

Veniamo alle performance. “I test di scorrevolezza che abbiamo fatto sono stati molto soddisfacenti, soprattutto con carichi elevati, ma ovviamente questo sistema non avrà mai l’efficienza di una puleggia tradizionale con cuscinetto in fibra o addirittura a rulli. Quindi il Sector è un prodotto che consigliamo su quelle manovre con carichi alti e movimenti rari e “piccoli” in escursione (tipo volanti o tack delle vele di prua), ma non è la soluzione più indicata per manovre che subiscono regolazioni continue e/o molto ampie (tipo scotta randa o scotta spi). Anche se, in quest’ultimo frangente, la pratica potrebbe smentirci”.

Il Sector è disponibile anche senza Antal Snap Loop (prezzi da 32 a 72 euro), per fissaggi “custom” (in questo caso l’SWL dipende dalla resistenza del fissaggio ma non deve superare i valori di Antal).

La raccomandazione è di utilizzare la cima o il loop in Dyneema senza copertura nel foro centrale per ridurre l’attrito, le cime calzate vanno utilizzate nella scanalatura esterna.

Guarda la videpresentazione di Sector:

