Dehler 30 OD, dove l’elica scompare e si trasforma come vuoi

Una delle barche più innovative degli ultimi anni la trovate alla Milano Yachting Week – The digital Boat Show e si trova allo stand Dehler nel porto delle barche a vela.

Magicamente l’elica entra nello scafo quando si va a vela sul Dehler 30 OD

Questa barca rivoluzionaria si chiama Dehler 30 OD, è lunga 10,30 metri e riserva tante interessanti sorprese.

Visitandola subito nel nostro boat show digitale scoprirete, ad esempio, che ha un semplicissimo ed ingegnoso sistema di elica a scomparsa. Si, quando non si usa il motore grazie al sistema Dehler Stealth Drive, l’elica rientra dentro lo scafo.

Potete vedere come funziona in un esauriente video, vi renderete conto di quanto è semplice il funzionamento e percepirete subito quali vantaggi offre questo sistema, sia a livello di prestazioni (attrito zero!) sia a livello pratico (mai più oggetti impigliati nell’elica!).

Il Dehler 30 OD si trasforma a seconda dell’uso che volete fare

Non vi resta che visitare subito il Dehler 30 OD per scoprire come il cantiere tedesco è riuscito a realizzare una barca con cui divertirsi a vela con prestazioni top che si manovra in due sole persone che si tramuta in una barca con cui vincere in regata e anche perfetta per andare in crociera. Ed è anche bella da vedere.

Insomma, il Dehler 30 OD si trasforma a seconda delle esigenze in tre barche diverse: per uscite giornaliere, per fare regate, per andare in crociera.

Per saperne di più e contattare gli esperti

Scoprirete, visitando lo stand Dehler, anche l’altra grande novità del cantiere, il Dehler 38 SQ. All’entrata dello stand Dehler poi, vi aspetta la storia di questo produttore, unico nel panorama mondiale nato nel 1963 che ha prodotto ben 25.000 yacht.

E se volete approfondire con un responsabile del cantiere o prenotare una visita tramite una mail, nello stand trovate il pulsanti per attivare il contatto con un click.