ESCLUSIVA 45 anni di vela con Luca Bassani, l’uomo che ha “reinventato” la barca

Alla Milano Yachting Week – the digital Boat Show non mancano gli incontri con i grandi protagonisti della nautica, nel padiglione eventi.

Con chi, se non con Luca Bassani potevamo ripercorrere 45 anni di vela. E’ bastata una telefonata ed eccolo qui nella redazione del Giornale della Vela per raccontarci la sua storia velica. Un’occasione unica quella che vi proponiamo in video alla Milano Yachting Week, che celebra l’anniversario del 45mo del Giornale. Siamo andati a ruota libera in un video di oltre un’ora, con uno come lui non si può fare altro.

CHI E’ LUCA BASSANI

Luca Bassani, 64 anni, universalmente riconosciuto come uno degli inventori della vela moderna, ideatore e costruttore delle barche a vela più ambite del mondo, i Wally, è per la nautica anche tanto altro. La sua storia è li a dimostrarlo. Per questo il suo racconto è ricco di sorprese, aneddoti gustosi, retroscena inediti.

Non tutti sanno che Luca Bassani non è solo il signor Wally, ma è anche un eccellente velista, vincitore di regate in tutto il mondo, ha navigato in ogni mare con qualsiasi condizione meteo, ha timonato ogni genere di barca, dal J/24 di sette metri ai suoi Wally di 40 metri. è stato in pozzetto con tutti i più grandi velisti della storia recente, ha sognato e realizzato barche con i migliori progettisti.

E soprattutto, lo ripetiamo, ha inventato un nuovo modo di andare a vela. All’insegna del piacere, della facilità d’uso, della praticità, del comfort. Adesso tutti fanno le barche in questo modo ma, come vedremo, prima non era così. Impossibile comunque, in poche righe, descrivere il suo immenso curriculum. Meglio farsi raccontare da lui stesso la sua storia velica. Che poi è la storia della vela degli ultimi 45 anni, per capire com’era e com’è oggi.

Intervista di Luca Oriani e Matteo Zaccagnino

