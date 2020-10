Elusive II, ancora tu! Storica vittoria alla Middle Sea Race

Il primo posto in IRC overall, la classifica che assegna la vittoria generale della Rolex Middle Sea Race, è ufficialmente del First 45 Elusive II di Aaron, Christoph & Maya Podesta, barca veterana della Middle che aveva già vinto l’edizione 2019. Una vittoria che ha ancora più valore perché, se nella passata edizione il successo era arrivato con vento forte, in questa le condizioni sono state diverse con ampi tratti di vento leggero, non esattamente delle condizioni facili per un First 45. I tre Podesta sono figli di Arthur, storico membro del Royal Malta Yacht Club che organizza la regata, il quale ha preso parte a tutte le edizioni della Middle Sea Race dal 1968 al 2014, prima di venire a mancare nel 2015. Proprio il padre vinse la prima edizione del 1968. Una grande storia familiare legata a doppio filo con la regata più bella del Mediterraneo. Il First 45 con il quale regatano dal 2009 è stato ottimizzato e preparato espressamente per le regate d’altura, con numerose migliorie ad appendici e piano velico. Alle spalle del First 45 si è piazzato il Ker 46 Tonnerre de Glen, terzo posto per il Dufour 44 Ton Ton Laferla.

“E’ un grande risultato aver vinto questa regata dopo ancora l’anno scorso”, ha raccontato Christoph. “E’ davvero difficile vincere la regata, quindi vincerla due volte di fila è una cosa enorme e di cui saremo tutti molto orgogliosi per molto tempo a venire. Stiamo navigando con la nostra barca di famiglia, con un team di famiglia e faccio fatica a trovare le parole per descrivere il sentimento”.

“E’ abbastanza surreale che siamo riusciti a spuntare tutte le caselle per salire di nuovo sul podio”, ha confermato Maya. “La regata significa molto per noi. Abbiamo lavorato molto per preparare la barca, come se fosse un anno qualsiasi. Ci siamo destreggiati così tanto tra lavoro e famiglia, però, che quasi non abbiamo avuto il tempo di pensare bene alla regata. Niente viene facilmente e abbiamo lavorato molto duramente per questo, spingendo, spingendo, spingendo, spingendo”.

CHE BARCA E’ IL FIRST 45

La barca due volte vincitrice della Rolex Middle Sea Race fa parte della sesta generazione di First e, dopo i successi targati Farr, Beneteau per questa barca si è affidata a Philippe Briand. Viene presentata a tutti gli effetti come una barca da crociera, ed è questa la sua dimensione ideale.

Ma il cantiere la forniva con 3 pescaggi diversi e due tipi di piano velico. Scegliendo il pescaggio più profondo, 2,75 m, accoppiandolo con il piano velico da regata ed evitando il ponte in teak, ecco che le performance di questa barca possono cambiare in modo importante. Attenzione anche al tipo di piano velico: gennaker con aggiunta di delfiniera per un utilizzo offshore, tangone e spinnaker per farla rendere bene tra le boe. A suo agio nel vento medio/forte, meglio di bolina che di poppa dove difficilmente fa delle vere e proprie planate. QUOTAZIONE USATO ANNI 2008-2011: 140.000/170.000 EURO

www.rolexmiddlesearace.com

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!