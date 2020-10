BARCHE USATE Vendono cinque modelli dai 9 ai 12 metri

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori di barche usate sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo scovato per voi cinque barche dai 9 ai 12 metri: perfette compagne per la vostra crociera. Ve le presentiamo in ordine crescente di lunghezza. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

CINQUE BARCHE USATE TRA I 9 E I 12 METRI

COSTA POCO ED E’ BELLISSIMO

A un prezzo basso diventate armatori di una barca storica, datata 1974, lunga 9,61 m (e larga 3,20 m) e quindi non immatricolata. Stiamo parlando della prima delle barche usate che apre la nostra rassegna: un Artechna Delph 32, progetto di André Mauric. Il modello, visibile nel ponente ligure, è dotato di motore Yanmar 15CV; autopilota, tridata, anemometro; Batterie(08/20); Salpa ancora; Autoclave; frigo; Microonde; luci via nuove(08/20); Cabina WC; cabina doppia, 2 cuccette, 2 divani/cuccette… Fossimo in voi uno sguardo ce lo daremmo! Lungh. ft 9,61 m; largh. 3,20 m

SPAZI EXTRALARGE

La seconda delle barche usate che vi proponiamo è un Dufour 360 GL. Lo sforzo del progetto di Felci è stato quello di massimizzare gli spazi a bordo e le prestazioni a vela grazie a un nuovo profilo del timone. Le caratteristiche distintive rimangono l’ampio baglio e lo spigolo dello scafo. La vera novità della barca, uscita nel 2018, è il design studiato per la tuga e la coperta, con ampie finestrature per illuminare gli interni e tutte le manovre rinviate sottocoperta. Sorprende lo spazio in coperta con grande plancetta bagno, un grande tavolo fisso in pozzetto e una postazione cucina integrata nella poppa. Sottocoperta scelta tra due o tre cabine.

Il modello in questione, visibile a Loano (Savona), è superaccessoriato: è la versione a due Cab e un Bagno, motorizzato Volvo 29 Hp, con plancetta di poppa in teak, Randa fullbatten, Genoa avvolgibile e molto, molto altro… Lungh. ft 10,73 m; largh. 3,53 m

FUNZIONALITA’ E PRESTAZIONI

La terza delle barche usate in rassegna è un Beneteau Oceanis 38.1. Erede diretto del 41.1, l’Oceanis 38.1 (in produzione dal 2013 con il nome di Oceanis 38, ribattezzato nel 2017) coniuga funzionalità, prestazioni ed eleganza in una tipologia di barca dove generalmente la funzione predomina sulla personalizzazione. Ma in questo caso sono tante le scelte di customizzazione lasciate all’armatore (è disponibile in tre versioni, Daysailer, Weekender, Cruiser, con layout sottocoperta differenti). Il progetto è di Finot-Conq, con interni di Nauta. Carena a spigolo, doppia timoneria, rollbar e plancetta poppiera rendono questo cruiser di 11,50 x 3,99 metri la barca ideale per la crociera comoda e moderna.

Il modello che vi proponiamo, anch’esso visibile a Loano, è completo di ogni dotazione ed è nella versione a tre cabine, 1 Bagno, con coperta in teak e motorizzato Yanmar 40 Hp. Lungh. ft 11,50 m; largh. 3,99 m

LA FINE DI UN’ERA

La quarta delle barche usate è un Hallberg-Rassy 382 del 1989. Progettata “a quattro mani” da Christoph Rassy e Olle Enderlein riprendendo la versione precedente, l’Hallberg-Rassy 38, aggiornata. Questa barca rappresenta (in produzione dal 1984 al 1992 in 120 esemplari, per un certo verso, la fine di un’era: il pozzetto centrale è arrivato nel 1984, questo è stato è stato l’ultimo progetto di Enderlein e soprattutto l’ultimo modello con la chiglia plasmata all’interno di un carter “incapsulato” in vetroresina.

La versione che vi proponiamo, visibile a Lavagna, è dotata di ogni comodità: Volvo 59 HP – bow truster – randa – genoa – fiocco – tormentina – tangone – Autohelm – B&G Hydra 330 – radar – VHF – due GPS – plotter – CD – TV color – boiler – Frigo – pannelli solari 200 w – salpaancore – plancetta poppa – bimini – sprayhood – Zodiac 240…. Lungh. ft 11,62 m; largh. 3,64 m

LA BRETONE

Chiudiamo la nostra rassegna di barche usate con un modello fuori dal coro. Una barca “oceanica” caratterizzata da un baglio importante (4,22 m!) che vi farà esplorare il Mediterraneo in sicurezza e comodità. Stiamo parlando dell’RM 1200 del cantiere bretone Fora Marine (RM Yachts), che privilegia certamente la marinità all’eleganza: una barca per chi ama navigare lungo e bene. La carena, progetto di Marc Lombard, presenta un doppio spigolo (con bichiglia) e la timonieria a barra, rarità su un 12 metri, vi garantirà un grande “feeling” in navigazione.

Il modello che vi proponiamo, visibile a La Spezia, è del 2009, offre due cabine ed un bagno ed è stato refittato completamente nel 2018. Si tratta di una barca pronta a navigare! Lungh. ft 11,99 m; largh. 4,22 m

