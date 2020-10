INCHIESTA Ma quanto guadagna veramente uno skipper?

E’ vero boom skipper. E’ il mercato del charter, che negli ultimi anni ha conosciuto un vero e proprio boom, a richiedere sempre più comandanti da diporto, gente qualificata alla quale affidare le proprie barche ed equipaggi. Anche in questo difficile 2020 afflitto da emergenza sanitaria e regole di distanziamento sociale tale tendenza non si è affatto smentita, anzi.

La crociera in barca è stata premiata da migliaia di persone, spesso neofiti, come la vacanza più sicura e appagante. Così dopo il lockdown invernale in Italia sono fioccate le prenotazioni con numeri per certi versi inaspettati, un fenomeno che ha mandato in tilt non poche società di charter che hanno dovuto dare fondo a tutte le flotte e impegnare ogni singolo skipper disponibile. Insomma mai come in questo momento la figura dello skipper è molto ricercata e per chi vuole dedicarsi a questa professione non mancano le occasioni di coronare il proprio sogno.

Ci sono poche scuole in Italia, per diventare veri e propri skipper, in grado di saper gestire al meglio una barca, l’equipaggio e soprattutto mettere le mani ovunque, in caso di necessità. In calce vi diamo qualche buon esempio. Sappiate comunque che per chi vuole diventare skipper la sola passione non basta. Servono dedizione, qualche sacrificio e una preparazione tecnica di alto livello.

QUANTO GUADAGNA UNO SKIPPER?

Ma a fronte di questi requisiti, quanto si guadagna? Secondo la nostra inchiesta, uno skipper competente in Italia a bordo di un monoscafo fino a 50-52 piedi prende 180 euro al giorno, mentre su un catamarano il compenso è di 200 euro al giorno. Su barche più grandi e yachts di lusso si arriva a guadagnare 250-300 euro al giorno.

TIPOLOGIA DI BARCA GIORNO SETTIMANA MESE STAGIONE Fino a 50 piedi 180/200 euro 1.200/1.500 euro 5.000/6.000 euro 13.000/15.000 euro Oltre i 50 piedi Oltre i 50 piedi 250/300 euro 1.700/2.100 euro 7.000/9.000 euro 22.000/25.000 euro

Quindi in una stagione si possono guadagnare 12-15.000 euro che sugli yachts diventano 20-25.000. Il mercato del lavoro internazionale poi è ancora più gratificante: un “Deckhand”, ossia un mozzo, secondo l’International Salary Standard in un imbarco semestrale prende 2.500 euro al mese, mentre un primo ufficiale su uno yacht di 40 metri con imbarco annuale prende dai 6.000 agli 8.000 euro al mese. All’estero inoltre ci sono le mance che su certe barche arrivano a 1.500-2.000 euro a settimana.

A lavorare come skipper ci sono in ogni caso dei benefit supplementari che vanno ben oltre l’aspetto puramente economico: si viaggia tanto, si vivono esperienze intense, si conosce un mucchio di gente, ma soprattutto c’è l’impagabile soddisfazione di vivere della propria passione per il mare. Credete di poter essere dei buoni skipper? Là fuori c’è un mondo che aspetta soltanto voi!

TRE SCUOLE “GIUSTE” PER DIVENTARE SKIPPER

MADMAX SKIPPERS SCHOOL

Nata nel 2008, la MadMax Skippers School è una scuola di alta formazione rivolta a coloro che vogliono intraprendere la carriera di skipper. A gestirla è Lucas Lucarelli, fondatore e ideatore del metodo MadMax, nonché skipper di catamarani da oltre 20 anni. Il programma si articola in 21 giorni full immersion vissuti a bordo di un catamarano. MadMax è l’unica scuola che garantisce l’ingaggio a tutti i promossi. Info QUI

CAPTAINS & CREW

Gestita dal Com.te Ugo Carsana e da Sabina Pagliei, Captains & Crew è una scuola di mare che nasce nel 2014 e propone un approccio di “mestiere” basato su una didattica articolata e rigorosa. I corsi della scuola vanno dai Basic Imo, allo YachtMaster Offshore RYA, fino al Master 200 gt della Mca. I migliori allievi inoltre hanno la possibilità di imbarcarsi in una navigazione oceanica di 25 giorni in flottiglia tra La Rochelle e l’Italia. Info QUI

BE SKILLED WATER TRIBE

Water Tribe è una scuola di vela nata nel 2001 e specializzata in corsi su cabinati di altura che vengono svolti in Sardegna. Be Skilled è il centro di formazione velica professionale di Water Tribe focalizzato nell’apprendimento del mestiere di skipper dall’alto contenuto tecnico e finalizzato al rilascio delle certificazioni RYA GMDSS SRC, Diesel Engine, PPR e RYA Yachtmaster Shorebased. Info QUI