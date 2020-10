A bordo del Grand Soleil 44, la “cattiva” del Cantiere del Pardo. FOTO e VIDEO

Era una delle barche più attese del Salone Nautico di Genova, stiamo parlando del nuovo Grand Soleil 44, la barca con la quale il Cantiere Del Pardo vuole tornare a vincere in regata e che sarà, a questo scopo, disponibile nella versione Race mentre la Performance sarà un po’ più orientata verso la crociera. Il progetto è dell’italiano Matteo Polli, all’esordio con Grand Soleil, con gli interni di Nauta Design.

La barca è stata pensata per le regate a rating, quelle ORC in particolare, e la firma stilistica di Polli si nota in tanti elementi: già all’ormeggio si vede come la barca quando è piatta ha una superficie bagnata abbastanza ridotta con prua e poppa alte sull’acqua e volumi che andranno in immersione man mano che la barca inizierà a sbandare con l’aumento del vento.

Le versioni Performance e Race si differenziano in alcuni elementi, a partire dal layout: sei winch per la Race, 4 per la Performance posizionati a ridosso della timoneria. Differenti le opzioni di pescaggio, mentre la costruzione tra le due versioni non cambia. All’interno la Race ha in dinette degli spazi di stivaggio più ridotti per contenere il dislocamento generale.

Non è la sola novità di Grand Soleil a questo Salone Nautico di Genova. L’altra è di tipo manageriale, entra nella squadra del cantiere infatti Franco Corazza, già in passato uomo X-Yachts e fondatore del cantiere Italia Yachts, che adesso passa a Grand Soleil per occuparsi della divisione custom a vela del Pardo. “Mi piacciono le sfide e l’idea di ripartire da zero con questo nuovo progetto” ci ha raccontato Corazza in banchina.

Il nostro collaboratore Mauro Giuffrè, in attesa della prova in mare ufficiale che vi racconteremo presto, è andato a bordo del Grand Soleil 44 per un tour della barca.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza scafo: 13,40 m

Baglio massimo: 4,30 m

Pescaggio: 2,50 m (2,40 – 2,80 opt.) Dislocamento: 9.000 kg

Zavorra: 2.700 kg

www.grandsoleil.net

