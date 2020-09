Da crociera, ma anche sportiva ed elettrica: è il nuovo Salona 460

Chi ama le barche da crociera sportiva conosce certamente il marchio Salona, un cantiere che fin dalla sua nascita ha puntato sul segmento dei performance cruiser cercando di portare sul mercato delle barche “fresche”, che avessero come obiettivo non solo la comodità ma anche delle prestazioni autentiche. Dopo l’uscita sul mercato del Salona 380, progetto del Cossutti Design, il cantiere croato è stato per qualche anno in silenzio. Ma ecco che la quiete si interrompe e Salona è pronta a lanciare sul mercato il nuovo S460.

Stiamo parlando di quella che sarà la nuova ammiraglia del cantiere e che con molta probabilità andrà a sostituire il 44′. Il progetto, come già spesso accaduto nella storia del cantiere croato, è stato affidato al collaudato studio J&J dei fratelli sloveni Jakopin.

L’S460 sarà una barca che avrà senza dubbio un’anima da cruiser, come testimonia anche la tuga piuttosto accentuata funzionale ad aumentare la volumetria interna in coppia con un baglio massimo di ben 4,20 m. Il piano velico e le appendici tuttavia saranno di impronta sportiva, così da fornire alla barca quella briosità sotto tela che cercano gli appassionati di Salona. Sorpresa per la propulsione, che sarà disponibile anche nella versione elettrica con doppio motore Oceanvolt Servoprop, un propulsore in grado di generare anche energia durante le ore di lavoro.

Il layout interno prevede le versioni a 3 o 4 cabine. Il prezzo? Non è ufficiale, ma dovrebbe essere intorno ai 300 mila euro.

Lungh. 13,50 m

Largh. 4,20 m

Pescaggio 2,44 m

Disloc. 9.800 kg

Sup. vel. 110 mq.

www.salonayachts.com

