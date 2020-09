Come salvare il portafoglio e la barca con l’assicurazione giusta

C’è un servizio fondamentale che protegge il tuo portafoglio, su misura per la tua barca, nel padiglione servizi della Milano Yachting Week – The digital boat show.

Stiamo parlando dell’assicurazione su misura per ogni tipo di barca, nuova o usata di qualsiasi dimensione. Un servizio che offre nel suo stand David Assicurazioni, leader nelle polizze per la nautica.

Un servizio diverso che salva il portafoglio

Perché il servizio e le offerte di David Assicurazioni sono diverse dalla solita assicurazione? Come spiega nella videointervista Michele Arrigazzi, CEO della società di broker assicurativo, questo broker offre una consulenza personalizzata per la stipula della Polizza Corpi, che non è altro che il nome della polizza che nel mondo delle auto si chiama Kasko.

Scoprite qui il dettaglio della polizza speciale Corpi “all-risks” su misura per chi va in barca che offre David Assicurazioni e fatevi fare un preventivo. Ve lo fanno direttamente cliccando sul tasto che trovi nello stand.

Come evitare brutte sorprese

Il servizio di consulenza che offre questo broker riguarda il miglior prezzo sul mercato con servizio fornito dalle compagnie più affidabili del mercato. Vi evita anche di non avere brutte sorprese, evitando le trappole che talvolta impediscono il risarcimento. Lo potete scoprire nello stand di David Assicurazioni alla Milano Yachting Week.

Per saperne di più

Se vuoi approfondire il discorso e ricevere altre info personalizzate, ti basta cliccare sul tasto della mail o di whatsapp. Ti rispondono subito.