Onde, scogli, barca distrutta: l’avventura “no sense” di un equipaggio tedesco. VIDEO

Poteva letteralmente finire in tragedia ed il peggio è stato evitato solo per la prontezza dei soccorsi e con un po’ di fortuna. Due coppie di tedeschi, a bordo di un’imbarcazione a vela di circa 11 metri hanno fatto naufragio all’imboccatura del Porto di Ostia, un approdo notoriamente molto complesso al suo ingresso in condizioni di mare formato. Ma il mare non era solo formato, dato che le onde arrivavano a superare anche i 3 metri di altezza.

La barca non stava entrando in porto, figgendo dal maltempo, ma bensì ne stava uscendo. Un comportamento apparentemente inspiegabile da parte dell’equipaggio che ha perseverato nel suo intento di uscire dal porto nonostante l’evidenza.

La barca ha subito l’arrivo di una serie di frangenti, mettendosi a un certo punto di traverso rispetto alle onde, e finendo inevitabilmente a scogli. Il primo impatto è stato già fatale, avendo causato il disalberamento della barca che è andata in pochi minuti completamente distrutta a causa dei marosi. I quattro sono stati tratti in salvo della Guardia Costiera e una delle due donne a bordo ha avuto bisogno di un intervento chirurgico per importanti ferite a una gamba.

Una lezione che i quattro ricorderanno a lungo.

