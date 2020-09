Butta via il paterazzo metallico, il tessile è meglio. Grazie a Regatta

Alla Milano Yachting Week – The digital boat show nel padiglione degli accessori trovate l’alta tecnologia applicata anche alle cime delle barche a vela. Parliamo delle scotte, drizze, stralli che si trovano nello stand di Punto Nautico XL che espone i prodotti del marchio spagnolo Regatta.

Si, perché molti sottovalutano l’importanza di una buona cima nel mondo della vela. Un allungamento eccessivo sotto sforzo, una bassa resistenza all’usura possono causare guai grossi in navigazione.

Cime, scotte, drizze di Regatta prevengono eventuali problemi con la loro qualità e l’uso di materiali ad alta tecnologia come Dynema, Kevlar, poliestere anti raggi UV.

I prodotti Regatta sono adottati dalla nazionale olimpica di vela e sono a bordo delle migliori barche mondiali, da regata e da crociera.

Lo strallo di poppa adesso è in tessile

Per farvi capire cosa troverete nello stand di Punto Nautico XL/Regatta, prendiamo ad esempio un prodotto della linea America’s Cup Line.

Si chiama Oceanic Vectran concepito per essere usatto esclusivamente per il paterazzo (o strallo di poppa che dir si voglia). Cambia la vita di una barca, invece del “vecchio strallo” metallico viene installato un morbido strallo in tessile che ha un allungamento praticamente nullo, con un diametro ridotto e caratteristiche eccezionali. Scoprite le sue caratteristiche qui:

Quattro linee di prodotto Regatta per ogni tipo di barca

Scoprite nello stand di Punto Nautico XL le quattro linee di prodotto che caratterizzano la produzione Regatta, ciascuna linea specifica per un tipo di utilizzo:

Eccole in anteprima:

– America’s Cup Line per barche d’altura ad alte prestazioni e da competizione, allungamento meno dell’1%.

– Performance Line per barche da regata e da crociera anche oceanica, allungamento meno dell’1,5%

– Cruising Line per barche d’altura da crociera, allungamento meno del 5%

– Dinghy Line per derive di ogni genere, da quelle per uscite giornaliere a quelle da regata, allungamento da 1 a 5%.

Per saperne di più

Nello stand di Punto Nautico XL/Regatta trovi il meglio del mondo delle cime. Scopri quali sono cliccando direttamente qui: potrai anche dialogare direttamente con gli esperti tramite mail o whatsapp o prenotando un appuntamento.