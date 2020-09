Sportellate tra Team New Zealand e American Magic: grandi manovre ad Auckland

The show must go on. La Coppa America non si ferma e adesso le voci su un possibile rinvio delle ACWS di Auckland, in programma a dicembre, con conseguente slittamento della Prada Cup e dell’America’s Cup, in programma da gennaio a marzo del 2021, si fanno molto più flebili. Anche perché di fatto un rinvio di un mese non porterebbe alcun vantaggio in termini di pubblico dato che difficilmente le condizioni per l’ingresso in Nuova Zelanda, quarantena obbligatoria di due settimane e permessi specifici per l’ingresso nel paese, cambieranno a breve. Si va quindi verso una Coppa America a “porte chiuse”? Più o meno sarà qualcosa del genere, o comunque con un pubblico meno presente rispetto alle storiche edizioni di Auckland, come del resto sta accadendo per qualsiasi evento sportivo nel mondo. Poco male per gli amanti della Coppa che, soprattutto in Italia ma anche nel resto del mondo, avranno la possibilità di assistere alle regate in TV, gratis e in chiaro.

Cosa succede nel frattempo ad Auckland. La prima notizia che arriva dall’emisfero sud è che l’equipaggio di Luna Rossa, scaglionato, è ormai in territorio neozelandese è sta affrontando la quarantena di due settimane obbligatoria per l’ingresso in Nuova Zelanda. In arrivo ci sono anche gli inglesi di Ineos Team UK.

I due team che stanno lavorando duramente in acqua invece sono Emirates Team New Zealand, il defender, e American Magic. Paparazzati più volte in incroci molto ravvicinati (com’era la storia sugli allenamenti non concordati tra due team avversari?!). Rumors non tanto celati che arrivano da Auckland raccontano di una barca americana meno lenta del previsto e anzi piuttosto performante rispetto all’AC 75 dei kiwi.

Una buona notizia questa per la regata, perché barche con prestazioni simili sono una garanzia di spettacolo per la Coppa America. Molto simili anche gli assetti in volo, adesso anche American Magic ha un assetto abbastanza appruato come hanno mostrato sia Team New Zealand che Luna Rossa fin dall’inizio. Differenti invece sono sembrate le appendici, leggermente inclinate e con un’aletta alle estremità i foil degli americani, retti quelli dei kiwi. Ma su questi elementi occorre valutare quanto i team in realtà si stiano nascondendo per non mostrare all’avversario, e così da vicino, le proprie carte migliori.

Mauro Giuffrè

Non mancheranno ovviamente nelle prossime settimane e mesi gli aggiornamenti a tema Coppa sul Giornale della Vela e nel padiglione dedicato a Luna Rossa della Milano Yachting week.

