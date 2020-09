BARCHE USATE Vendono cinque modelli dai 9 ai 12 metri

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori di barche usate sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo scovato per voi cinque barche dai 9 ai 12 metri: daysailer, sportive, da crociera. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

CINQUE BARCHE USATE TRA I 9 E I 12 METRI

UN DAYSAILER MADE IN ITALY

La prima delle barche usate che vi proponiamo è molto particolare. Si tratta di un Eryd 30, un elegante daysailer di 9 metri (2,35 m di baglio) progettato dall’italiano Emanuele Rossi (Eryd infatti è l’acronimo di Emanuele Rossi Yacht Design) e varato nel 2006. Una barca divertente, sicura, facile da condurre anche in solitario e con un’abitabilità ed un comfort sufficienti ad uscite giornaliere e brevi crociere. Il modello in vendita è visibile sul lago di Garda: ha il timone a barra per un’esperienza di navigazione più “pura”, ma è equipaggiata per navigare al meglio anche in equipaggio ridotto. Autopilota, rollafiocco, lazy bag e ogni comodità. Motorizzata Lombardini 13 cv.

SI SCRIVE DUFOUR, SI LEGGE FELCI

La seconda delle barche usate in vetrina, in ordine di grandezza, è un Dufour 335 Grand Large, poco sotto i 10 metri (9,98 x 3,46 m) e quindi libero dai vincoli dell’immatricolazione. Il progetto, del 2014, è di Umberto Felci e mantiene tutti gli elementi che hanno costituito il successo del suo fratello maggiore, il D375, e cioè spazio, ergonomia e comfort. Disegnato per lunghe crociere offre una sorprendente organizzazione interna e un confort generalmente riservato ad imbarcazioni maggiori. Il modello che vi proponiamo è in condizioni pari al nuovo, ha avuto un unico proprietario ed è dotato di ogni comodità: ha 2 cabine e un bagno ed è motorizzato Volvo 29 cavalli.

UN GIOIELLO DA INTENDITORI

La terza proposta è un grande classico, una barca cult che viene offerta a un prezzo intrigante. Stiamo parlando di un Grand Soleil 34 del 1979, un gioiellino di 10,12 x 3,44 m firmato Jean marie Finot. La barca fu un grande successo e restò in produzione dal 1972 al 1983. Ricalcava i concetti rivoluzionari, per allora, di Finot: scafo dai volumi pieni anche nelle sezioni poppiere, dislocamento medio, prua molto sottile con entrata piatta.

Così il Grand Soleil 34 era una delle più comode barche della sua categoria, ma anche una barca molto veloce, capace di vincere in regata. Il pozzetto, per l’epoca, era straordinariamente comodo e le manovre erano rinviate sul lato poppiero della tuga. Gli interni potevano ospitare sino a sette persone, disposte in una cabina prodiera, in quadrato nei due divani trasformabili e in due cuccette alte a murata, infine in un letto a poppa. Toilette separata, cucina e carteggio. La qualità della vetroresina è ottima. Il modello che vi proponiamo è visibile a Lerici (Spezia) ed è tenuto in perfette condizioni.

SE VI PIACE NAVIGARE VELOCI (MA NON SCOMODI)

Progettata da Daniel Andrieu nel 1991, la quarta delle barche usate in rassegna rappresenta una delle prime incursioni di Jeanneau nel mondo della vela sportiva. Si tratta di un Jeanneau One Design 35 (JOD 35) del 1992, visibile a Santa Margherita Ligure (Genova). Una barca di 10,60 x 3,50 m in grado di correre e modificata per guadagnare in abitabilità: interni e tuga sono stati modificati nel 2016, mentre nel 2019, è stata effettuata la manutenzione completa in coperta. Niente male la dotazione di vele, della Technique Voile: in laminato poliestere, 3 spy + circuito completo, randa con tre mani. C’è anche il tender Arimar e lo scafo è fresco di antivegetativa.

COMFORT SENZA COMPROMESSI

Chiudiamo la rassegna di barche usate con il modello più grande, un sempreverde della crociera comoda: un Bavaria 39 Cruiser del 2005, progetto degli sloveni J&J Design, 11,97 x 3,94 metri, all’insegna del comfort.

Una soluzione perfetta per le vacanze in famiglia e pronta alla navigazione, equipaggiata al meglio: motore Volvo D2 55 cv, randa full batten con carrelli Selden, fiocco 135%, bagni nuovi, cucina nuova, boccola timone eseguita, timone chiudibile Lewmar, GPS Raymarine Axiom 9 con cartografia Navionics, pozzetto in teak, zattera per 8.

