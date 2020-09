Divertirsi in sicurezza: le misure anti Covid della TAG Heuer VELA Cup di Lerici

Una regata/veleggiata, dalle regole semplici e aperta a qualsiasi tipo di barca, è proprio quello che ci vuole per concludere l’estate alla grande. Il modo migliore per concludere la bella stagione è la TAG Heuer VELA Cup a Lerici, La Spezia, nella splendida cornice del Golfo dei Poeti, il 19 settembre, con la collaborazione del Circolo Velico Erix. In acqua ci saranno 45 barche tra cui il Mylius 80 Twin Soul B a fare da ammiraglia.

Come organizzazione, in questo periodo complesso, uno dei primi pensieri è stato quello di garantire la massima sicurezza delle nostre manifestazioni rispettando tutte le normative in vigore in tema di prevenzione anti Covid 19. Per la VELA Cup di Lerici il nostro impegno è stato quello di creare una manifestazione che, oltre a essere divertente in acqua, sia il più possibile sicura per tutti i veliti. Per questo motivo abbiamo magari rinunciato a qualcosa da un punto di vista “sociale”, per fare si l’evento possa svolgersi nel migliore dei modi. La grande festa sarà in mare, a terra faremo più attenzione del solito con alcuni accorgimenti che abbiamo preso.

Per questo motivo abbiamo deciso di fare il briefing online, al quale sarà possibile accedere oggi a partire dalle ore 18:30 – inizio ore 18:45 – al quale è possibile accedere dall’applicazione Zoom con ID riunione: 873 9229 1752 Passcode: 100694. Sempre per lo stesso motivo le estrazioni dei premi previsti si farà durante il briefing, verranno messi in palio un Sup della Vetus, un Salvangente Spinlock e un Garmin In Reach, un briefing quindi da non perdere per tanti motivi.

Allo stesso modo tutte le iscrizioni sono state espletate esclusivamente on line e il ritiro delle bag è previsto su su prenotazione con kit regata pronti per la consegna, tutti i contatti e le info a disposizione sono su www.velacup.it e di seguito in quest’articolo.

Facciamo tutto questo perché crediamo nell’importanza della sicurezza e perché siamo convinti che anche mantenendo le distanze degli equipaggi, e rinunciando a qualcosa, le regate si possano fare. Se poi la regata è nel posto giusto come Lerici, o come le altre tappe della VELA Cup, la festa in mare è sempre garantita

CHE PREMI!

Il bello della VELACup è anche che ci sono premi per (quasi) tutti. Non stiamo scherzando. E’ nello spirito della nostra manifestazione, e noi ci teniamo anche a fare salire sul podio l’ultimo classificato.

Verranno infatti premiati i primi tre di ogni raggruppamento delle due categorie classe “crociera” e “classe regata”, ci saranno premi aper e barche Vintage nelle due categorie “epoca” (costruite prima del 1969 e “vintage” (prima del 1989).

Verrà premiato anche il primo classificato che avrà ottenuto la migliore performance (calcolata con un sistema ad handicap segreto) tra tutte le barche partecipanti; il primo in tempo reale delle categorie classe crociera” e “classe regata”; la barca più elegante (premio Gentlemen Yachting); e come vi anticipavamo ci sarà un premio anche per l’ultimo classificato, come nel verso spirito della VELA Cup.

E poi ci saranno i gadget e i premi messi in palio dai nostri partner, a cominciare ovviamente da TAG Heuer. In ogni tappa della VELA Cup ci sarà in palio un prezioso orologio TAG Heuer, riservato al primo classificato overall secondo la formula segreto di compenso della VELA Cup, e se ciò non bastasse anche uno splendido Garmin inReach a sorteggio a ogni tappa.

In ogni tappa ogni iscritto riceve una ricchissima gift bag in canapa che contiene un vero tesoro. Oltre alle istruzioni di regata e ai numeri adesivi da apporre sulle due fiancate prodiere delle barche, la gift bag contiene: una T Shirt con il logo TAG Heuer Vela Cup e Medplastic; una copia del Giornale della Vela. Ci saranno inoltre dentro la bag tantissimi altri gadget a tema vela ideati insieme a tutti i nostri partner: TAG Heuer, veleria Doyle, Vetus, Harken, Medplastic, Garmin Marine, Veneziani e MyMatchRace.

La veleria Doyle consegnerà 3 zaini logati a tappa al primo classificato della classe regata, crociera e overall. La Veneziani metterà in palio alcuni suoi prodotti tecnici e gadget per la super bag degli equipaggi. La Vetus metterà in palio unSUP, una divertentissima tavola della Yellow V.

Location e ancoraggi

Lerici è una dei borghi di mare più belli del Mediterraneo, all’interno del Golfo di Spezia, uno dei campi di regata più sicuri (non c’è mai onda formata), con le isole di Palmaria e Tino a fare da spettacolari “boe” del percorso. La manifestazione a terra si svolge tra la grande piazza principale di Lerici e la sede sul mare del Circolo Velico Erix. Ormeggi per imbarcazioni fino a 12 metri: il Circolo Erix a Lerici riserva una ventina di ormeggi a una tariffa agevolata di 50 euro al giorno al pontile e 30 alla boa (per prenotare: segreteria@cdverix.it, tel. 0187966770). Ancoraggio nelle acque riparate tra il Castello di Lerici e quello di San Terenzo. Con tempo stabile e non perturbato la baia di Lerici può ospitare all’ancora un centinaio di imbarcazioni. I tender del Circolo velico Erix fanno servizio navetta. Nel caso di tempo perturbato, una sicura alternativa è l’ancoraggio all’interno della diga di La Spezia. IL PERCORSO Partenza di fronte a Lerici poi, a seconda della direzione del vento, viene scelto uno dei quattro percorsi costieri indicati qui a fianco, che si snodano nel meraviglioso golfo, lambendo l’isola della Palmaria e quella del Tino.Totale miglia da 10,5 a 12 miglia (riduzione di percorso in caso di vento debole).

www.velacup.it

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, insieme con Barche a Motore e Top Yacht Design si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro!

Sostienici anche su Barche a Motore e Top Yacht Design!

——————————————————



ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER, E’ GRATIS!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!