SCOOP Il nuovo Maxi Dolphin MD62ab in viaggio verso il mare

Il nuovo Maxi Dolphin MD62ab è in viaggio verso il mare. Con un trasporto eccezionale, il nuovo MD62ab, l’ultima realizzazione del cantiere Maxi Dolphin, comodo cruiser e potente racer come lo definisce Luca Botter, ceo di MD Technologies, società che dal 2016 gestisce il cantiere fondato nel 1986, ha oggi lasciato la sede di Erbusco, vicino a Brescia, per Varazze. Progettato dall’argentino Alejandro Bottino, il Maxi Dolphin MD62ab è il risultato della stretta collaborazione tra l’ufficio tecnico del cantiere guidato da Giovanni Pizzatti e un progettista, estremamente rigoroso e preciso.

Aspetti che sono nel DNA di Maxi Dolphin che da sempre realizza imbarcazioni esclusive per materiali, tecnologie costruttive, design, cura dei dettagli e capacità di customizzazione. Lungo 18,80 metri e largo 5,40 metri, l’MD62ab è costruito in sandwich lay-up carbon-epoxy fiber, laminato sottovuoto con anima in Corecell e post cottura a 60° C nel forno di 40 metri del cantiere.