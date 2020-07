500 volte VELA! Il nuovo numero del Giornale della Vela è in edicola e in digitale!

Benvenuti a bordo del numero di agosto del Giornale della Vela, in edicola e in digitale! Il numero 500, per la precisione. Un traguardo che, nel lontano 1975, quando Mario Oriani creò la rivista, pareva lontanissimo e che invece ci siamo trovati a festeggiare in redazione! E che coincide con i festeggiamenti per il 45 del caro vecchio GdV!

A proposito… stiamo preparando per voi un numero speciale e celebrativo dei 45 anni del Giornale della Vela: la rivista di ottobre sarà imperdibile, da collezione, brossurata con copertina speciale e impreziosita da 32 pagine che ripercorrono la storia della vela.

Intanto vi diamo un piccolo assaggio di quello che troverete nelle 124 pagine del GdV di agosto che vi aspettano, ricche di contenuti esclusivi.

GUIDA ALL’ESTATE IN BARCA

Abbiamo messo in piedi per voi un maxi speciale di 18 pagine dove troverete tutto quello che vi serve per la vostra crociera felice. Innanzitutto vi spieghiamo tutti i trucchi per pescare in barca, dalla scelta della canna giusta al fishfinder che ormai può essere tranquillamente installato anche sulle barche a vela.

Quanti, in questo periodo, ci chiedono consigli per una crociera a prova di bimbo! Allora abbiamo intervistato un esperto del tema, Fabio Portesan, che vive ormai da anni sul suo Oceanis 430 con la famiglia, due bambini di 6 e 12 anni, e due gatti. Chi meglio di lui poteva svelarvi come regalare ai vostri figli una crociera indimenticabile e in sicurezza.

Poi, parliamo di meteorologia. Ma non vi daremo i soliti consigli su come prevedere il tempo “a spanne”. Oggi c’è la tecnologia, non sfruttarla sarebbe stupido. Assieme al meteorologo Riccardo Ravagnan, vi spieghiamo come i moderni sistemi di previsione professionali possono venirvi in aiuto per non trovarvi mai in cattive acque. E quali sono i migliori sul mercato.

Spesso in crociera, quando cala il vento, automaticamente si accende il motore. Ma ripensando il nostro approccio mentale, programmando in maniera semplice gli spostamenti, preparando al meglio la barca e con il gioco di vele giusto possiamo evitarlo. Assieme a uno che di regolazioni e vele se ne capisce non poco, Vittorio d’Albertas, vi spieghiamo come arrivare a quel mezzo nodo in più che fa la differenza. E che vi farà davvero divertire in crociera.

Last, but not least: il mondo degli accessori. Abbiamo selezionato per voi i prodotti che renderanno la vostra vacanza tranquilla, comoda, sicura e… al passo coi tempi. Dalla bici che ti sta nel gavone al drone e la macchina fotografica subacquea, dal kayak gonfiabile alle pentole salvaspazio!

COME SARA’ IL NOSTRO BOAT SHOW DIGITALE

Volete sapere come sta nascendo nell’oceano del web la Milano Yachting Week, la casa dei “sea lovers”, che aprirà le porte digitali il 15 settembre? Vi sveliamo il dietro le quinte del primo vero salone digitale e come si navigherà da smartphone, pc e tablet.

DOVE GLI ITALIANI SONO DI CASA

Per una crociera divertente, sicura, “di prossimità” vi proponiamo sei itinerari da non perdere, tra Corsica e Croazia: sono due destinazioni magnifiche e affidabili, oltre che molto vicine e “abituate” ad accogliere bene gli italiani…

IL GRANDE SLAM DELLA VELA

In un grande servizio, vi raccontiamo come sono nate le classiche di altura, la saga della Coppa America, il mito del giro del mondo a vela. Vi sveliamo il dietro alle quinte delle più importanti e famose regate internazionali e non solo. Sette storie tutte da scoprire, sette grandi avventure, con radici più o meno antiche e un futuro ancora da scrivere. E che un vero marinaio deve aver vissuto almeno una volta nella vita.

LE BARCHE DEL MESE

Questo mese abbiamo analizzato per voi tre barche molto differenti tra loro. La prima, lo Scuderia 65 appena varato da Adria Sail, è un performance cruiser di razza pronto a cambiare pelle dalla regata alla crociera. Poi arriva il Bavaria C42, progetto dello Studio Cossutti: un 13 metri dalla carena innovativa, in grado di garantire comodità – tratto distintivo del cantiere – e prestazioni. Questo è il Bavaria moderno. Chiudiamo su due scafi, con l’Excess 12. Un catamarano capace di buone performance grazie all’ottimo rapporto tra dislocamento e superficie velica.

IN PRATICA

Ricco di argomenti anche la nostra rubricata dedicata alla tecnica e alla didattica: vi spieghiamo come scaricare facilmente le previsioni meteo SSB con una radiolina e una app offline e come, con grippiale e “salmone”, starete più sicuri in rada.

MICA E’ FINITA QUI!

Questi sono solo alcuni motivi per cui salire a bordo del numero del Giornale della Vela di agosto. Troverete tutte le info per partecipare alla VELA Cup e al nuovo format di regate ITA 4000, gli ultimi accessori sul mercato, tutte le novità dai cantieri, le curiosità, i consigli per le vostre crociere e molto, molto altro.

Non dimenticate che solo sul Giornale della Vela avete a disposizione un’ampia sezione “compro e vendo” dedicata agli annunci di barche usate e accessori, e un listino sempre aggiornato di ciò che si trova di nuovo sul mercato.

