Tutto quello che c’è da sapere sulla TAG Heuer Vela Cup del 25 e 26 luglio

Abbiamo già superato le 60 barche iscritte ma siamo ambiziosi e puntiamo in alto: per la TAG Heuer VELA Cup di Chiavari, il primo grande evento velico post Covid in Tirreno, puntiamo ad arrivare a 80 barche e sarà certamente una grande festa. Non prendete impegni perché la veleggiata/regata più affollata del Tirreno sta per tornare, l’appuntamento è per il 24, 25, e 26 luglio al Marina Calata Ovest di Chiavari, porto che fa parte del network Marinedi.

IL PROGRAMMA

Le regate/veleggiate che si svolgeranno su affascinanti percorsi costieri sono in programma nelle gornate di sabato e domenica. Venerdì 24 gli equipaggi dovranno perfezionare le iscrizioni, ritirare gli adesivi e le gift bag e potranno passeggiare lungo le banchine dato che saranno presenti vari espositori del mondo della nautica perché questo weekend non sarà dedicato solo alla VELA Cup ma anche al VELA Festival. Sabato 25 mattina alle 8,30 è in programma il briefing. Sabato sera alle ore 21, in Piazza Mercato a Chiavari, avrà luogo la festa/premiazione, a seguire musica jazz dal vivo. Domenica mattina ancora in acqua per la regata con premiazione a seguire dove verranno incoronati i vincitori di domenica e chi avrà fatto meglio tra le due regate. Ogni sera birra fresca in banchina per gli equipaggi. Tutte le informazioni su www.velacup.it e nei documenti ufficiali della regata.

I PREMI

Verranno infatti premiati i primi tre di ogni raggruppamento delle due categorie classe “crociera” e “classe regata”, ci saranno premi aper e barche Vintage nelle due categorie “epoca” (costruite prima del 1969 e “vintage” (prima del 1989).

Verrà premiato anche il primo classificato che avrà ottenuto la migliore performance (calcolata con un sistema ad handicap segreto) tra tutte le barche partecipanti; il primo in tempo reale delle categorie classe crociera” e “classe regata”; la barca più elegante (premio Gentlemen Yachting); e come vi anticipavamo ci sarà un premio anche per l’ultimo classificato, come nel verso spirito della VELA Cup.

E poi ci saranno i gadget e i premi messi in palio dai nostri partner, a cominciare ovviamente da TAG Heuer. In ogni tappa ci sarà in palio un prezioso orologio TAG Heuer, riservato al primo classificato overall secondo la formula segreto di compenso della VELA Cup, e se ciò non bastasse anche uno splendido Garmin inReach a sorteggio a ogni tappa.

In ogni tappa ogni iscritto riceve una ricchissima gift bag in canapa che contiene un vero tesoro. Oltre alle istruzioni di regata e ai numeri adesivi da apporre sulle due fiancate prodiere delle barche, la gift bag contiene: una T Shirt con il logo TAG Heuer Vela Cup e Medplastic; una copia del Giornale della Vela. Ci saranno inoltre dentro la bag tantissimi altri gadget a tema vela ideati insieme a tutti i nostri partner: TAG Heuer, veleria Doyle, Vetus, Harken, Medplastic, Garmin Marine, Veneziani e MyMatchRace.

La veleria Doyle consegnerà 3 zaini logati a tappa ai primi 3 regata, crociera e overall. La metterà in palio per la tappa di Chiavari una latta di primer e una di antivegetativa da 2,5L al primo overall in tempo reale. La Vetus metterà in palio un Heartbeat 11 iSUP, una divertentissima tavola della Yellow V.

La TAG Heuer Vela Cup IN PILLOLE

Chi può partecipare

Qualsiasi tipo di barca di ogni dimensione, senza limitazioni d’età, burocrazia, complicazioni tecniche, con classifiche in base alla lunghezza. Non serve il certificato di stazza.

Classifiche

In raggruppamenti omogenei in base alla lunghezza in due categorie, “classe crociera” (vele bianche, escluso Code 0) e “classe regata” (Code 0, spi, gennaker, ecc).

Ci sarà poi una classifica speciale per le imbarcazioni “vintage” divise in “epoca” (costruzione anteriore al 1969) e ”classiche” (costruzione anteriore al 1988.

Ormeggi

In tutte le tappe l’ormeggio è gratuito o a condizioni speciali che potrete scoprire su www.velacup.it

Gift Bag

In ogni tappa ogni iscritto riceve una ricchissima gift bag in canapa che contiene un vero tesoro.

I partner

Title partner: TAG Heuer. Partner: Garmin Marine, Vetus, Doyle, Harken, Veneziani e MyMatchRace

LE PROSSIME TAPPE

Lunedì 24 agosto.

TAG Heuer Vela Cup Caprera, nel Golfo di Porto Palma, arcipelago della Maddalena (Sardegna del nord).

In collaborazione con Centro Velico Caprera. La tappa della VELA Cup, giunta alla seconda edizione, nello scenario del porto naturale di Porto Palma, sede del Centro Velico Caprera. Si ancora nel porto naturale protetto da tutti i venti, si veleggia in un percorso costiero di 15/18 miglia tra le isole dell’arcipelago della Maddalena. Sarà di lunedì per consentire anche alle barche in charter, che si noleggiano da sabato a sabato, di partecipare

Sabato 19 settembre.

TAG Heuer Vela Cup/Golfo dei Poeti, a Lerici (Spezia/Liguria).

In collaborazione con Circolo della Vela Erix. Nel golfo di Spezia, definito da tutti i velisti “paradiso della vela” la VELA Cup fa tappa a Lerici. Si regata in uno spettacolare percorso che lambisce l’isola della Palmaria e del Tino. La sera festa con premiazione nel centro di Lerici..

Domenica 27 settembre.

TAG Heuer Vela Cup/Tutti a vela, Marina di Pisa (Toscana).

In collaborazione con lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa.

È ormai un grande classico toscano la TAG Heuer Vela Cup/Tutti a Vela di Marina di Pisa. L’ormeggio e’ gratis nel nuovo porto pisano. Si regata in amicizia tra decine di barche di ogni genere in uno spettacolare percorso costiero. La sera premiazione e festa nello scenario dell’isola al centro del porto.

Domenica 18 ottobre.

TAG Heuer Vela Cup Venezia/Veleziana

Nella magica Venezia, in collaborazione con la Compagnia della Vela, la tappa della TAG Heuer VELA Cup/Veleziana.

Si ormeggia nella sede del Club sull’isola di San Giorgio, proprio davanti a San Marco. Si regata con un percorso unico per bellezza in Laguna passando per il Lido, si festeggia e si brinda la sera nella sede della Compagnia della Vela durante la premiazione.. In barca a Venezia, un’esperienza irripetibile.

