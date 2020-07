Swan 98: la nuova maxi era Nautor è appena iniziata

Una nuova era per Nautor’s Swan è appena iniziata, quella in cui la gamma maxi del cantiere finlandese con managment italiano si rinnoverà. Il primo tassello di questo cambiamento si chiama Swan 98 e verrà presto presentato al pubblico dopo l’anteprima dedicata alla stampa svoltasi pochi giorni fa. Nato dalla matita di Germán Frers con gli interni disegnati da Misa Poggi (architetto genovese, dal 2002 il suo studio MPA sviluppa i progetti dei negozi di Loro Piana in tutto il mondo), il maxi yacht è pensato per soddisfare le esigenze degli armatori Swan, in termini di prestazioni, di crociera e di stile di vivere il mare.

Oggi Nautor’s ha tre divisioni nella sua gamma per quanto riguarda le barche nuove. I Club Swan che vanno dal piccolo 36 al 124 (non ancora varato) passando dal 50; gli Swan Yachts (48,54,58,65 e 78) e i Maxi che saranno il nuovo 98 e il futuro 120.

Il concetto dello Swan 98 è quello di una barca che va vista come una piattaforma semi custom: a seconda delle esigenze si potranno scegliere dei pacchetti di personalizzazione per orientare la barca secondo le proprie preferenze, dalla crociera comoda alle navigazioni oceaniche passando dall’uso sportivo in regata. Uno degli elementi compresi in queste personalizzazioni è per esempio la chiglia, disponibile in più pescaggi e nella versione lifting keel che modifica il pescaggio dai 4,9 metri in navigazione ai 3,2 a riposo

Lo Swan 98 è costruito, come ci si aspetterebbe, senza compromessi. Sia lo scafo che la coperta sono costruiti con pelli interne ed esterne in fibra di carbonio pre-preg epossidica SPRINT® su un’anima in schiuma Corecell . Questo cnferisce la massima rigidezza strutturale e un peson il più leggero possibile, garantendo allo stesso tempo l’assoluta sicurezza strutturale e l’affidabilità della barca.

Lo scafo porta quasi tutto il suo baglio massimo verso poppa, il che offre un’eccellente stabilità di forma quando si naviga con brezza tesa e allo stesso tempo crea un volume generoso al di sotto nelle cabine private e negli spazi sociali.

In termini di sistemi, lo Swan 98 è stato progettato per consentire la navigazione in tutto il mondo senza compromessi. Ha un generoso serbatoio sia per l’acqua che per il carburante, tutti facilmente ispezionabili. Sotto il salone sopraelevato c’è una sala macchine a tutto baglio che fornisce un eccellente accesso per la manutenzione al suo motore principale Steyr da 279 CV, al generatore e ad altri sistemi.

Gli interni dello Swan 98 sono stati disegnati dall’ architetto genovese Misa Poggi. Sono disponibili due layout interni (cabina armatoriale a poppa o prua, più 3 cabine per gli ospiti, ognuna con bagno privato) dove ha sviluppato quattro temi di buon gusto specifici per il progetto Swan 98, e ognuno dei quali presenta i migliori tessuti e pellami italiani per creare un ambiente di comfort e lusso, sia per rilassarsi da soli che per intrattenere gli ospiti.

Con 3 unità già vendute, lo Swan 98 è una barca che avrà un family feeling forte anche con la gamma di Swan più piccoli, per creare una forte identificazione con il marchio e un tratto netto di stile.

I DATI DELLA BARCA

Lungh. 29,60 m

Lungh. gall. 26,53 m

Largh. 6,97 m

Pescaggio standard 4,40 m

Pescaggio chiglia telescopica 3,20-4,90 m

Dislocamento 63.900 kg

Zavorra 22.000 kg

www.nautorswan.com

