Ormeggio per la barca, ecco i porti top in Italia! – Marinedi

Vi stiamo presentando, giorno dopo giorno, i migliori porti d’Italia in cui sostare con la vostra barca. Oggi vi parliamo di Marinedi, un network di porti turistici nato per soddisfare al meglio le esigenze dei diportisti.

Marinedi – Il network nato per sviluppare il turismo nautico

Il turismo nautico in Italia si è finalmente rimesso in piedi dopo un periodo di crisi aggravata dagli infelici provvedimenti fiscali che hanno colpito il settore, dimostrando un potenziale di sviluppo ad ogni livello: produzione cantieristica, servizi, indotto. La strada di innovazione e servizi riguarda anche i porti turistici che stanno cambiando, sempre più vicini al mondo dell’hotelerie, tanto che oggi la differenza tra un porto turistico e un Marina Resort è molto concreta. In questo contesto è nata Marinedi, la prima rete di marinas (all’inglese) che unisce un mondo di naviganti, italiani e stranieri, con un’unica passione per il mare, per il sole, per l’ambiente pulito, per la bellezza delle coste e delle tradizioni locali. C’è oggi una trasformazione molto importante, che sta cambiando i criteri di ospitalità e di servizio a favore dei diportisti.

Per Marinedi questa trasformazione è in atto già da qualche anno, da quando il mondo della nautica internazionale ha cominciato a dettare le nuove regole per creare uno standard unico di qualità. Così Marinedi ha iniziato una riqualificazione delle funzionalità di base e dei servizi di “concierge” in grado di creare un rapporto più stretto e dedicato alle esigenze dei diportisti. Si è partiti dalla riqualificazione dei servizi di base per allargare l’offerta includendo quelle attività che rispondono a nuove esigenze: poiché il cambiamento climatico sta diventando una discriminante seria può capitare che anche in piena estate ci siano giorni di maltempo.

Qualche anno fa, organizzare un programma alternativo all’ultimo momento era difficile. Oggi invece le segreterie dei marina offrono questo servizio connettendo il porto al territorio in modo efficace. Il porto diventa porta d’accesso al territorio portando avanti una integrazione che è stata sottovalutata perché non viene offerta con una modalità accessibile e “invitante”. Per esplorare le bellezze ambientali, culturali ed enogastronomiche, e per muoversi in un raggio ampio al di fuori del marina, si stanno creando le cosiddette “Isole Verdi” dove i diportisti posso trovare veicoli elettrici di ogni tipo per muoversi in modo conveniente e soprattutto ecologico. Ad oggi Marinedi è allora una primaria realtà nazionale nella gestione di porti turistici: sono già 14 fra Tirreno, Adriatico e Ionio e il progetto è di arrivare a 25.

INFO UTILI

telefono: 06 44702181

sito: www.marinedi.com

