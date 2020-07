Il nuovo numero del Giornale della Vela è in edicola e in digitale!

Benvenuti a bordo del numero di luglio del Giornale della Vela, in edicola e in digitale! Un numero ricco di grandi servizi e storie di mare, consigli utili, barche da sogno per tutte le tasche.

Ma prima… sappiate che stiamo preparando per voi un numero speciale e celebrativo dei 45 anni del Giornale della Vela: la rivista di ottobre sarà imperdibile, da collezione, su una carta speciale e impreziosita da 32 pagine che ripercorrono la storia della vela. A proposito, a partire dall’1 luglio, tutti gli abbonati al Giornale della Vela riceveranno tre newsletter alla settimana con articoli esclusivi che conterranno il meglio delle storie di mare, barche, uomini pubblicate dalla nostra rivista negli ultimi 45 anni. Oltre alle newsletter redazionali del lunedì e del giovedì, avrete ogni giorno, sulla vostra casella di posta, le grandi storie della vela recente. Dal caso Fogar al Moro di Venezia, dalle tragedie della vela all’Azzurra-mania. Ogni martedì, mercoledì e venerdì. Insomma, abbonatevi per non lasciarvi sfuggire questa occasione e per non perdervi il numero speciale di ottobre.

Intanto vi diamo un piccolo assaggio di quello che troverete nelle 124 pagine del GdV di luglio che vi aspettano, ricche di contenuti esclusivi.

UN’ESTATE IRRIPETIBILE

Abbiamo scelto per voi sei itinerari da sogno lungo coste, isole, arcipelaghi italiani. Itinerari perfetti per una vacanza in barca fuori dalla folla. Sono anche luoghi perfetti da godere con una barca a noleggio in Italia, perché sono in prossimità delle basi dei principali operatori. Si va dal nord della Liguria al profondo sud della Sicilia, passando per Toscana, Sardegna, Campania. Il meglio della Penisola ovest vi aspetta. E vi sveliamo anche i migliori operatori con cui affittare la barca quest’estate!

LA VELA SIAMO NOI

Ambrogio Beccaria e Patrizio Bertelli sono i grandi protagonisti del Velista dell’Anno TAG Heuer 2020: il primo ha vinto il premio più prestigioso della vela italiana, al secondo è andato, finalmente, il giusto tributo alla carriera. Si sono raccontati per noi, svelando lati inediti, pensieri, visioni. Il loro segreto? Un’infinita passione per la vela.

LA GUERRA DEI LUXURY CAT

Lussuosi, tecnologici, performanti e moderni: il mondo dei super catamarani cresce, in Italia c’è Ice Yachts con una novità importante e sul mercato arriva per la prima volta un Southern Wind. La nostra panoramica e l’analisi.

RITORNANO LE PICCOLE

Proseguiamo con un’altra analisi. Quale sarà la tendenza dei prossimi mesi? Il mercato della vela riceverà nuova linfa dalle piccole e medie barche. Scopriamo quali sono i modelli nuovi e usati. Per trovarsi come in una piccola casa sul mare.

PROCESSO AL MARINAIO

Due grandi navigatori, il Velista dell’Anno Ambrogio Beccaria e Vittorio Malingri, si “scontrano” su un tema che fa discutere da anni: come si diventa navigatori? Due visioni diverse a confronto. Chi avrà ragione? Fatecelo sapere dopo aver letto il nostro “processo al marinaio”.

LE BARCHE DEL MESE

Questo mese vi portiamo alla scoperta di due barche diversissime tra loro: la prima è per navigare tanto e comodi. Stiamo parlando del nuovo Hallberg-Rassy 57, un progetto riuscitissimo tra tradizione e innovazione. Poi vi presentiamo il Melges 15, la prima deriva in doppio del mitico cantiere americano. Riuscirà a sfondare in Europa?

IL SIGNORE DELLE VELE RACCONTA

Alessio Razeto, il “guru” della North Sails ci svela i segreti per la regata e per la crociera: scegliere le vele giuste, quanto contano forma e materiali e come farle durare nel tempo.

VELA CUP E ITA 4000, OVVERO COME DIVERTIRSI REGATANDO

Anche le regate, ormai, sono ripartite, in una chiave nuova. Da un lato vi raccontiamo tutto quello che dovete sapere sulla prima tappa della TAG Heuer VELA Cup (24-26 luglio), a Chiavari, assieme al VELAFestival (e tutte le altre tappe in calendario). Dall’altro vi spieghiamo come far correte la vostra barca… da sola. Il progetto che abbiamo pensato, ITA 4000 – La Cronoregata dei Record, è il modo giusto per divertirsi quest’estate: partite quando volete e provate a battere il record su una delle 12 tappe che abbiamo pensato per voi!

MICA E’ FINITA QUI!

Questi sono solo alcuni motivi per cui salire a bordo del numero del Giornale della Vela di luglio. Troverete tutti i consigli per sconfiggere la muffa a bordo, gli ultimi accessori sul mercato, tutte le novità dai cantieri, le curiosità, i consigli per le vostre crociere e molto, molto altro.

Non dimenticate che solo sul Giornale della Vela avete a disposizione un’ampia sezione “compro e vendo” dedicata agli annunci di barche usate e accessori, e un listino sempre aggiornato di ciò che si trova di nuovo sul mercato.

Il Giornale della Vela lo trovi in edicola, su iPad, iPhone e su tutti i tablet e gli smartphone Android.

I giornalisti del Giornale della Vela, insieme con Barche a Motore e Top Yacht Design si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web.

