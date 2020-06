SmartPlug, portare la corrente in barca non è mai stato così sicuro!

Connettere la barca all’elettricità in banchina non è mai stato così sicuro. Come? Con SmartPlug, il nuovo standard di Saim Marine che permette connessioni sicure, facilità di utilizzo ed una superficie più estesa dei contatti. Inoltre è presente un inserimento immediato con un sistema di aggancio a prova di strappo. SmartPlug è disponibile nella versione 16/32/50 Amp.

SmartPlug, da oggi portare la corrente in barca è più sicuro!

Come funziona SmartPlug? Con un sistema di presa e relativa spina che consente di portare a bordo la corrente elettrica dalle colonnine della banchina. Con una superficie di contatto dei poli di presa e spina maggiore di circa 20 volte rispetto ai sistemi tradizionali, SmartPlug riduce la possibilità di surriscaldamento dei contatti, talvolta causa di pericolosi incendi a bordo.

Le prese SmartPlug sono semplici da installare a bordo. Hanno 4 punti di fissaggio e sono compatibili con gli standard industriali. Queste prese sono disponibili nella versione a 16/32/50 Amp, in acciaio inossidabile o in resina plastica – nei colori grigio, nero e bianco – resistente alle alte temperature.

Sicurezza di SmartPlug di Saim Marine

La presa Smartplug è dotata di guarnizioni resistenti alle intemperie che prevengono la corrosione dei contatti e di un blocco di sicurezza che aggancia la presa in maniera stabile alla parte posteriore del connettore.

La spina, realizzata anch’essa in materiale resistente alle alte temperature, è dotata di due levette laterali in acciaio inossidabile a molla che la fanno aderire automaticamente alla presa e ne rendono molto semplice l’utilizzo. Due Led blu sulla parte superiore della presa indicano la presenza di tensione.

Per soddisfare ogni necessità, i cavi per il collegamento alla colonnina in banchina sono disponibili in tre diverse lunghezze, di 12,5, 15,5 e 25 metri.

www.saim-group.com

