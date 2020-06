Ormeggio per la barca, ecco i porti top in Italia! – Marina Punta Gabbiani

Vi stiamo presentando, giorno dopo giorno, i migliori porti d’Italia in cui sostare con la vostra barca. Oggi siamo in Friuli Venezia Giulia, ad Aprilia Marittima per conoscere il Marina Punta Gabbiani.

Ormeggio per la barca: Marina Punta Gabbiani

L’emergenza legata alla pandemia del Covid19 ha colpito ovunque, Italia e non solo. Ma in questo contesto complesso, Marina Punta Gabbiani vuole riprendere l’attività nel massimo rispetto di quelle che sono le linee di comportamento per il contenimento della propagazione del virus.

Il porto di Marina Punta Gabbiani

Il porto si sta preparando così alla riapertura, mettendo in essere quanto possibile per far si che la vacanza in barca possa essere un momento di relax e tranquillità. Innanzitutto garantendo la distanza tra le imbarcazioni presenti: a terra, nella zona dry-marina, le barche sono distanti 2 metri; in acqua, gli ormeggi organizzati con briccole garantiscono distanza di un metro tra le fiancate e in pozzetto ancora di più.

Quanto ai servizi igienici ogni posto barca ha un punto di aspirazione per le acque nere di bordo e può rimanere collegata all’impianto (per wc, doccia e lavandini) 24 ore al giorno. Sempre parlando di servizi igienici, quelli del marina sono tutti indipen denti, ognuno con lavandino, doccia e wc. Aumentata inoltre la presenza ed il numero degli addetti alle pulizie con l’installazione di strumenti per la disinfezione automatica e per il controllo delle presenze. Anche l’accesso alla reception sarà al minimo e i pagamenti disponibili online. Nelle piscine aumentati gli spazi pavimentati per poter tenere una distanza fra i lettini di minimo 2 metri.

In acqua ci penseranno il cloro ed i bagnini (dotati di defibrillatore automatico) a proteggere chi fa il bagno. Gli ampi spazi verdi presenti nel Marina Punta Gabbiani da sempre invece consentono passeggiate, sport e svago all’aria aperta, in un ambiente naturale meraviglioso e sicuro. La sfida più grande riguarda l’intrattenimento per i bambini, ma anche per loro il marina sta mettendo in essere i provvedimenti adatti a farli divertire come sempre. In questo momento è evidente come, anche per loro, la vacanza in barca sia sicura e salutare. Sia che si rimanga in marina che, soprattutto, si navighi in mare.

Dove si trova

Il Marina Punta Gabbiani è nella meravigliosa Laguna di Marano, sulla costa del Friuli Venezia Giulia, poco distante da Lignano Sabbiadoro. È così perfetto punto di partenza per crociere verso le bellezze dell’Alto Adriatico italiano oltre che verso quelle della vicina Croazia.

Info utili:

Telefono: 0431 528000

Sito: marinapuntagabbiani.it

N. posti totale: 300

Lunghezza metri max: 25

Pescaggio max: 3,5 metri

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, insieme con Barche a Motore e Top Yacht Design si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro!

Sostienici anche su Barche a Motore e Top Yacht Design!

——————————————————



ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER, E’ GRATIS!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!