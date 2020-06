Le 32 migliori APP per la barca nel 2020 (anche senza internet) – Parte 1

Nel vasto mare che sono l’App Store e Google Play, ecco la guida definitiva con tutte le app per la barca. Da quella che ti trasforma il telefono in AIS a quella che ti permette di monitorare l’ancoraggio (anche mentre dormi). Quali sono, dove si trovano e quanto costano le app più utili per chi va in barca? Oggi vediamo le prime 16!

Le migliori app per la barca – Parte 1

ANCHOR PRO

Consente di impostare la posizione dell’ancora e dà l’allarme in caso di un eccessivo allontanamento dal punto fissato. C’è la versione base gratuita e la versione Pro/Alarm con funzioni aggiuntive al costo di 4,89 euro. Disponibile per Android su Google Play.

ANCHOR ALERT

È stata una delle prime App di allarme ancoraggio per diportisti. Sfrutta il Gps dello smartphone, ha un interfaccia semplice da navigare e funziona anche senza connessione wi-fi. Disponibile per Android su Google Play al costo di 13,99 euro.

BOAT MASTER

Boat Parking & Navigation Simulator. Un’App game gratuita con la quale imparare virtualmente a ormeggiare la barca. Il giocatore viene messo alla prova con vari tipi di barche e con diverse condizioni meteo marine. Disponibile su Google Play.

BOAT NOTE

App che permette di tenere sotto controllo tutte le attività di gestione della barca: contratto di ormeggio, manutenzioni, scadenze fiscali, documenti, assicurazione, etc. Disponibile solo su Appstore di iTunes al costo di 4,49 euro.

BOATBEACON – AIS NAVIGATION

Trasforma il vostro smartphone in un ricevitore Ais con un raggio di 60 miglia, all’interno del quale visualizzerete tutte le imbarcazioni dotate del sistema. Funziona solo con connessione attiva. Disponibile su Google Play al costo di 13,99 euro.

COMPASS GALAXY

App gratuita che consente di trasformare il nostro personal device in una bussola digitale, precisa ed essenziale e soprattutto senza la fastidiosa pubblicità di tante applicazioni simili. Disponibile su Google Play.

C-MAP EMBARK

App che nasce dall’esperienza delle carte C-Map (Navico). Permette di creare e modificare le rotte, individuare porti, baie e ridossi, visualizzare le mappe dall’alto e calcolare con il Gps il tempo stimato di arrivo. Le carte scaricate rimangono disponibili anche senza connessione. Disponibile su Google Play.

È un sistema di allarme e tracciamento progettato per imbarcazioni. Funziona in tutto il mondo ed è in grado di inviare segnali di allarme a un numero illimitato di destinatari, sia su una singola imbarcazione che su una flotta di barche.

Disponibile su Google Play.

Info: www.c-pod.com

EASY HARBOR

Con questa App gratuita potrai mettere a disposizione gratuitamente il tuo posto barca e cercarne un altro in affitto o scambio tra le offerte che gli altri diportisti hanno inserito nella community. Disponibile su Google Play.

FISHBRAIN

Log di pesca e previsioni meteo. Ha oltre 5 milioni di utenti e 3 milioni di catture registrate. Si possono condividere i migliori spot di pesca. Disponibile in versione gratuita e “Premium” su Google Play.

Info: www.fishbrain.com

GPS STATUS TOOLBOX

App gratuita che mostra dati sensori e Gps: posizione e intensità di segnale dei satelliti, precisione, velocità, accelerazione, altitudine, orientamento, rollio, imbardata e stato batteria. Include: bussola con nord magnetico e geografico e

livella. Disponibile su Google Play.

GARMIN ACTIVECAPTAIN

Sviluppata da Garmin, è un’App multifunzione gratuita che ti connette al tuo chartplotter Garmin, alle cartografie, alle mappe e alla community ActiveCaptain. Offre accesso illimitato alla tua cartografia e permette di acquistare nuove mappe e carte. Disponibile su Google Play.

LIGHTS & SHAPES

Un’app pratica e veloce per studiare luci e i segnali marini, con cui imparerete a identificare subito le barche e le navi incrociate. Disponibile su Google Play al costo di 2,49 euro.

GUARDIA COSTIERA

App gratuita sviluppata dalla Capitaneria di Porto italiana che consente di accedere a tanti servizi utili per chi si trova in mare o anche per chiedere soccorso. Compatibile con iPhone, iPod touch e iPad. È disponibile su App Store.

MARINE TRAFFIC

Connessa alla rete ricevitori Ais, è in grado di mostrare quasi in tempo reale le posizioni delle navi e degli yachts in tutto il mondo. L’App è disponibile attualmente solo in inglese su Google Play al costo di 4,99 euro.

MARINE IMRAY CARTE

Sviluppata dall’azienda britannica Imray, quest’App è dedicata a chiunque vada per mare con qualsiasi mezzo. Permette di pianificare le rotte e condividere i percorsi con gli amici. È disponibile per iPhone, iPod e iPad.

Info: www.imray.com/apps

…CONTINUA

