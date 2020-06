VIDEO e FOTO Che spettacolo il Kauris IV in navigazione!

Prove di navigazione per il Wally 145 (44 metri) Kauris IV, che Persico Marine ha realizzato per Marco Tronchetti Provera: ad avercelo segnalato il nostro collaboratore Luigi Gallerani che, munito di “cannone” fotografico, come i migliori paparazzi, ci ha mandato video e foto e ci scrive:

“Dall’entrata di Levante del porto di Genova, zona Foce, ho avuto modo di “paparazzare” il Kauris IV, in quelle che mi sono sembrate le prime prove di navigazione a vela.

VIDEO – IL KAURIS IV IN NAVIGAZIONE

Dopo l’uscita a motore, l’equipaggio si è mobilitato per issare le vele. Impressionante constatare le dimensioni di questa mega-barca rapportate al marinaio che, per raggiungere la bugna del fiocco, è stato issato sulla drizza.

GALLERY – IL KAURIS IV IN NAVIGAZIONE

Dopo aver issato la randa e fatto un bordo, poco più distanti dalla costa, un altro membro dell’equipaggio si è arrampicato dentro al boma. Non sappiamo cosa abbia sistemato, ma in pochissimo tempo la randa è stata ammainata e Kauris IV è tornata in porto. Poco dopo è salpata nuovamente di nuovo, e ha fatto rotta verso SE. Non ho sentito alcuna comunicazione sul VHF, e guardando su VesselFinder non l’ho vista riportata sull’AIS…”.

QUI LE FOTO DEL KAURIS ALL’ORMEGGIO

I NUMERI DEL KAURIS IV

Lunghezza f.t. 44,20 m

Baglio max. 9,50 m

Pescaggio 4,5 m chiglia su – 7,2 m chiglia giù

Dislocamento 171 t

Sup. velica a vele bianche 1.038 m2

Sup. velica alle portanti 1.968 m2

Posti letto 8 ospiti + 8 equipaggio

Exterior design German Frers/ Wally

Interior design Wally/Droulers Architecture/Studio Sculli

Interior styling Droulers Architecture

Architettura navale German Frers Naval Architecture

Ingegneria strutturale Pure Design & Engineering

Costruttore Persico Marine

Classificazione RINA Malta Cross

Costruzione Vacuum consolidated/autoclaved Pre-preg composite

Finiture coperta Teak

Albero e boma Southern Spars

Rigging EC6 / Carbo-Link

Winch Harken

Attrezzatura di coperta Harken e WinMar

Vele North Sails

Sistemi idraulici Cariboni

Propulsione 2 x MAN D2676LE425 478 kW @ 2.100 rpm, 2 x motori elettrici 60 kW, 2x pod a scomparsa Shipmotion RPS 60C

Velocità di crociera a motore 15 nodi

Aria condizionata 248.000 BTU/h

Dissalatori 1.200 l/h

Serbatoi acqua dolce 3.000 litri

Serbatoi carburante 15.000 litri

Sistema di navigazione Furuno & B&G

