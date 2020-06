Medplastic Contest 2020: cacciatori di plastica (e non solo) tocca a voi!

Signore e signori, la caccia alla plastica (e non solo) 2020 è ufficialmente aperta! Dopo i 3.500 chili di rifiuti raccolti dagli oltre 2.000 cacciatori di Medplastic (l’associazione che abbiamo creato assieme agli amici di Barche a Motore per la salvaguardia del Mediterraneo) in giro per il Mediterraneo in occasione del contest “No Plastic” della scorsa estate, si torna in mare.

MEDPLASTIC CONTEST 2020: SI PARTE!

Quest’anno, tra mascherine e guanti mono-uso, ci sarà tanto da fare: ogni volta che vedete un rifiuto galleggiante mentre navigate in barca, oppure siete in spiaggia, raccoglietelo, fatevi una foto con la “cattura” e mandatela alla inbox della nostra pagina Instagram @giornaledellavela o pubblicatela sul vostro profilo con l’hashtag #Medplastic2020, o ancora sul gruppo Facebook “Medplastic Team”, raccontandoci dove avete raccolto la “preda”.

Noi la riposteremo su tutti i nostri canali e sui nostri siti e le tre migliori foto dei “cacciatori” dell’estate (luglio-inizio ottobre), secondo la giuria, saranno premiati nel 2021 con dei fantastici premi messi a disposizione dai nostri amici di Navico (brand che raduna i marchi B&G, Simrad, Lowrance e C-Map e che è in prima linea per la difesa del nostro mare): dei buoni premio spendibili su tutta la sua gamma di prodotti. Per aggiornare la vostra barca e la vostra cartografia con tecnologie all’ultimo grido!

NON SOLO PLASTICA!

Ma quest’anno non si tratta di andare a caccia soltanto di plastica. Il contest si arricchisce della sezione “good news”, buone notizie. Mai come in questo momento ne abbiamo bisogno. Mandateci le vostre foto di avvistamenti di pesci, delfini, uccelli marini, meduse e cetacei e tutto quello che testimoni come il nostro Mediterraneo brulichi di vita..

Abbiamo visto tutti come nel corso del lockdown la natura si sia presa i propri spazi e siamo certi che quest’anno gli avvistamenti, nel corso delle vostre crociere, saranno più che frequenti. Anche in questo caso, vinceranno i tre scatti più belli. Smartphone alla mano quindi, e buone vacanze in barca a tutti!

GUARDA QUI IL VIDEO DI LANCIO CON I NOSTRI TESTIMONIAL

Si va a caccia! Mandateci le foto delle vostre catture di plastica, rifiuti e gli scatti dei vostri avvistamenti di pesci, cetacei, meduse, uccelli marini! Alla inbox di Instagram @giornaledellavela, oppure pubblicatele sul vostro profilo con l’hashtag #medplastic2020, o sul gruppo facebook Medplastic Team! Premieremo le più belle!

IL NOSTRO PARTNER

Il contest No Plastic 2020 è realizzato in collaborazione con Navico, brand che raduna i marchi di elettronica per la barca B&G, Lowrance, Simrad e quello dedicato alla cartografia C-Map. E che metterà in palio dei buoni premio spendibili su tutta la gamma dei propri prodotti.

