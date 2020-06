Vi stiamo presentando, giorno dopo giorno, i migliori porti d’Italia in cui sostare con la vostra barca. Oggi siamo in Sardegna: ecco tutto quello che dovete sapere sul Marina di Olbia, un’accoglienza al top.

Il porto turistico è più di un luogo nel quale si ormeggia in sicurezza una barca o uno yacht di piccole e grandi dimensioni: Marina di Olbia Yachting Services e i suoi addetti lo sanno e per questo, sin dalla progettazione di questa struttura moderna e integrata in armonia con la natura che la circonda, hanno reso il porto il luogo ideale nel quale sostare durante una vacanza, lasciare il proprio yacht per il periodo invernale e vivere un’esperienza unica in termini di ospitalità.

Marina di Olbia Yachting Services

Con oltre 50 cantieri nautici all’interno del Golfo di Olbia, l’aeroporto a meno di 5 minuti di auto, il porto commerciale e il tessuto urbano della città di Olbia, le più grandi aree commerciali dell’isola anch’esse a meno di 5 minuti, un moderno residence nel quale la struttura portuale si inserisce in modo armonico, Marina di Olbia offre tutto quello che un armatore e il suo equipaggio possono sperare di avere oltre il posto barca.

Poter fare cambusa recandosi al più grande centro commerciale della Sardegna a piedi senza problemi di traffico, è una risorsa sicuramente preziosa. Cantieri navali tra i più grandi e attrezzati del Mediterraneo, aziende specializzate nell’assistenza tecnica a mezzi e sistemi di qualsiasi tipo e dimensione, sono una risorsa imprescindibile per chi intende lasciare il proprio yacht a Olbia anche in inverno. Gli equipaggi che vivono il Marina in modo stanziale hanno a disposizione una città che vive tutto l’anno con servizi e un centro urbano sempre vivo.

Dove si trova

Tutti plus che Marina di Olbia mette a disposizione dei suoi ospiti con il solo merito di aver saputo scegliere una posizione ideale, protetta da qualsiasi traversia, inserita in un contesto ambientale di grande valore naturalistico con adiacente un’area verde protetta. Che offre ai suoi ospiti livelli di assistenza e supporto logistico di altissimo livello 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno. Tra i servizi offerti ci sono: assistenza all’ormeggio (canale VHF 9), guardiania con personale dedicato e sistema video, rifornimento di carburante con 200 metri di banchina. Inoltre, servizio navetta da e per l’aeroporto, bar, bistrot e ristorante aperti tutto l’anno, agenzie di servizi nautici.

Dove si può andare?

Senza dimenticare le tante mete raggiungibili in breve tempo con la propria barca e uniche al mondo per valore naturalistico, dalla Costa Smeralda alla Corsica: ecco perché sin dalla sua apertura nel 2009, Marina di Olbia ottiene un successo crescente con posti barca e residenze sul porto.

Telefono: 0789 645030

Sito: www.moys.it

Email: info@moys.it

N. posti totale: 240

Lunghezza metri max: 150

Pesca. max: 5,20 metri

