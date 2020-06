ESCLUSIVA – Guarda con noi Trecentosessanta, il documentario sulla circumnavigazione della Sicilia su un cat non abitabile

“Dopo anni e anni a seguire le imprese dei grandi velisti in giro per gli oceani come Vittorio Malingri e Matteo Miceli, ho deciso di mettermi alla prova anch’io”. Così ci aveva raccontato, dopo il suo giro della Sicilia in solitario (compiuto a bordo di un catamarano di 5 metri non abitabile), Andrea Barbera, skipper agrigentino di 40 anni.

Ha macinato le 500 miglia del percorso (in senso orario, partendo dal porto di San Leone, Agrigento) in 18 giorni e 12 tappe: “Ma non c’è nessuna impresa sportiva, qui. L’ho fatto in primo luogo per me stesso”.

Vero, tutto vero. Il progetto Solo Around Sicily è nato senza sponsor e così è rimasto: “Costo dell’impresa, meno di mille euro. Unico supporter il mio circolo, il Club Nautico Punta Piccola, che mi ha fornito 300 euro per coprire un po’ di spese. Ho recuperato un Classe A vecchio di 20 anni salvandolo dalla demolizione, ho riempito gli scafi con 60 bottiglie di plastica vuote come riserva di galleggiamento, le terrazze le ho realizzate riciclando delle stecche di una vecchia randa in kevlar di un 50 piedi”.

L’impresa – seguitissima – gli è valsa anche la candidatura al Velista dell’Anno TAG Heuer 2020 e la vittoria del premio “Most Voted”, assegnato al velista più votato dal pubblico. Andrea ha preso 11.054 voti!

GUARDA CON NOI IN ESCLUSIVA TRECENTOSESSANTA

Abbiamo scritto anche troppo. Siamo lieti di presentarvi, in anteprima esclusiva per il Giornale della Vela, Trecentosessanta, il documentario di Andrea Vanadia che racconta, dall’inizio alla fine, l’avventura di Andrea Barbera.

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, insieme con Barche a Motore e Top Yacht Design si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro!

Sostienici anche su Barche a Motore e Top Yacht Design!

——————————————————



ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER, E’ GRATIS!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!