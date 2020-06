Alto carico, diametro ridotto: sono i nuovi bozzelli di Ronstan

I bozzelli ad “attacco morbido” Soft Attachment Blocks di Ronstan raggiungono i più alti valori di carico dinamico rispetto al diametro della puleggia nella gamma di bozzelli che l’azienda ha ideato per le barche d’altura e a chiglia.

Ogni bozzello Soft Attachment è dotato di guance in alluminio anodizzato completamente lavorate. Le pulegge girano su mozzi in acciaio inossidabile duplex e incorporano cuscinetti a perno in composito di precisione. Il loop tessile è in Dyneema SK99.

La gamma di bozzelli è ideale per manovre fisse o amovibili: il paranco 2:1 per la drizza randa, scotte randa e spinnaker, paranchi del paterazzo ecc… Sono disponibili in tre misure: 42, 60, 75 mm di diametro con carichi di lavoro rispettivamente da 2, 4 e 7 tonnellate.

