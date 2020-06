Rinuncia alla rivalsa contro il cantiere: cosa dice la polizza?

Con il nostro esperto analizziamo un tema tecnico che potrebbe causare un “mal di testa” all’armatore

La Polizza corpi imbarcazioni è un tema a volte ostico per i non addetti ai lavori. Con Michele Arrigazzi, titolare della società di brokeraggio milanese David Assicurazioni, analizziamo la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del cantiere dove la barca effettua il periodo di rimessaggio. Di cosa si tratta?

“I cantieri dove vengono rimessate le barche è normale che vogliano tutelarsi”, ci spiega Arrigazzi. “Capita che quando stipuliamo un contratto con un cantiere questo ci chieda se nella nostra polizza Corpi, per distinguerla dalla RC obbligatoria, sia presente la clausola di rinuncia alla rivalsa contro il cantiere in caso di sinistro”.

L’armatore sarebbe meno tutelato? “L’armatore nei confronti dei sinistri che possono accadere in cantiere è tutelato dalla sua polizza corpi, in quanto la stessa copre la giacenza inoperosa, non solo i danni in navigazione. Se scoppia un incendio e la barca viene danneggiata saremo coperti per le spese di ripristino, e al tempo stesso il cantiere avrà la copertura assicurativa che lo tutelerà dai danni alla struttura”.

Quindi perché è utile avere la rinuncia alla rivalsa come opzione della polizza? “Lo è perché i cantieri potrebbero rifiutarsi di ospitare la nostra barca; in caso di sinistro, come un incendio fortuito scaturito da quell’imbarcazione, correrebbero il rischio di dovere ricorrere ad una propria polizza incendio, onerosa, per coprire delle spese che magari possono non essere in grado di sostenere. Ne verrebbe fuori una controversia legale, tra l’armatore ed il cantiere, con conseguente scaricabarile di responsabilità”.

Con la rinuncia alla rivalsa inclusa avremo la copertura dalla nostra polizza e nessun contenzioso con il cantiere, la compagnia assicurativa non andrà a recuperare da questo l’ammontare di quanto liquidato. David Assicurazioni in ambito nautico offre polizze all risk, che prevedono anche questa garanzia, così da evitare agli armatori inutili ‘malditesta’.

