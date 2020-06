Ormeggio per la barca, ecco i porti top in Italia! – Marina Cala dei Sardi

Vi stiamo presentando, giorno dopo giorno, i migliori porti d’Italia in cui sostare con la vostra barca. Oggi siamo in Sardegna: ecco tutto quello che dovete sapere su Marina Cala dei Sardi (Cugnana, Olbia).

Marina Cala dei Sardi – Relax e servizi top nel cuore della Costa Smeralda

Cala dei Sardi è il più grande approdo galleggiante eco-compatibile nel cuore della Costa Smeralda, lo splendido tratto costiero della Gallura, nel nord-est della Sardegna.

Il porto è stato costruito con la tecnologia Seaflex e con pontili Breakwater: una modalità a elastometri che permette di eliminare le correnti galvaniche. Sono costruzioni eco-compatibili, scelte per offrire un servizio che fosse, al tempo stesso, efficiente per gli ormeggiatori ma che non deturpasse il fondale del Golfo di Cugnana, rinomato per la sua trasparenza. Infatti, Cala dei Sardi offre un contesto unico, immerso nella natura, ma che al tempo stesso rispecchia già gli standard imposti dai protocolli di sicurezza.

Il porto

La parte a terra è curata in ogni dettaglio per offrire agli ospiti un totale comfort. Così, in un’area verde con diverse zone relax, sono a disposizione tutti i servizi ad uso dei diportisti: reception, servizi igienici e docce, area parking video-sorvegliata, bar e ristorante che propone piatti tipici e di specialità di mare. Inoltre, su richiesta, sono disponibili servizi di shuttle/taxi, yacht service, e di approvvigionamento. Al momento il Marina offre 140 ormeggi dai 6 ai 60 metri con un pescaggio dai 3 ai 6,80 metri.

I posti barca offrono il miglior ridosso dai venti del II, III e IV quadrante e sono dotati di tutti i servizi in banchina (WiFi, energia elettrica e acqua) oltre ad assistenza meccanica, elettrica ed elettronica, servizio rigging e vele.

L’assistenza all’ormeggio può essere contattata sul canale VHF 8. Nel porto è a disposizione anche una confortevole piattaforma galleggiante per chi desidera fare il bagno in acque cristalline o prendere il sole, circondato dalla natura della Costa Smeralda. Da quest’anno il Marina Cala dei Sardi offre un’area dedicata dove gli “amici a quattro zampe” possono divertirsi insieme ai padroni.

Dove si trova

Grazie alla sua posizione, salpando da Cala dei Sardi si raggiungono facilmente le spiagge e i paesaggi più belli della Sardegna, come l’Arcipelago della Maddalena, e la Corsica. Inoltre, Cala dei Sardi è un porto sicuro dove lasciare la propria barca per visitare e scoprire il bellissimo entroterra sardo. Il marina è molto comodo anche per la vicinanza all’aeroporto di Olbia, distante soli 16 km. A Cala dei Sardi fa poi base la NSS Charter, compagnia specializzata nella locazione di barche a vela.

INFO UTILI

Telefono: 0789 1876125

Sito: www.caladeisardi.it

N. posti barca totale: 140

Lunghezza metri max: 60

Pesc. max: 3-6,80 metri

