Lo Scuderia 65 è in acqua, naviga, a fa già “paura”. FOTO

In Italia sappiamo fare veramente le cose belle. E nella nautica in particolare. C’è un cantiere, Adria Sail (scoprilo QUI) che si è specializzato non solo nel fare barche molto belle, ma nel farle anche custom ed ad alta tecnologia. Ovvero barche personalizzate sulle esigenze dell’armatore, che in alcuni casi possono diventare magari anche una mini serie, e costruiti con materiali quale il carbonio e la resina epossidica, ovvero rigide e leggere. Adria Sail ne ha sfornato una nuova, lo Scuderia 65, che segue il successo dello Scuderia 50 (scoprilo QUI). Il progetto è di Harry Miesbauer e la barca è già in acqua per eseguire i primi test di cui vi mostriamo alcuni scatti.

Il concetto di barca è quello di un performance cruiser del segmento mini maxi: una barca in grado di cambiare pelle e passare velocemente dall’essere un confortevole cruiser mediterraneo a una performante imbarcazione da impiegare in regata, soprattutto in offshore.

Il set completo di vele è stato prodotto nel loft OneSails Nord Est di Verona (italia) e progettato dagli esperti della veleria Dede De Luca e Samuele Nicolettis in stretta collaborazione con il progettista della barca Harry Miesbauer per ottimizzare il piano velico per le regate lunghe in IRC. Il periodo di “lock-down” ha permesso ai progettisti di OneSails Verona di dedicarsi qualche settimana in più alla ottimizzazione delle vele.

Lungh. 20.050 m

Largh. 5.510 m

Disloc. ca.19.500 kg – target / measurement trim-

immersione 4.500 – 2.950 m lifting keel

total sail area ca. 259.6 m2 – racing –

Randa ca. 152.0 m2 – racing –

Fiocco ca. 110.1 m2 – racing –

gennaker ca. 420.0 m2 – racing –

I 26.190 m

J 7.550 m

LPG 8.100 m (108%)

P 26.260 m

E 8.900 m

cantiere Adria Sail / Fano / Italy

www.adriasail.it

TUTTI I DETTAGLI DELLO SCUDERIA 65 SUI PROSSIMI NUMERI DEL GIORNALE DELLA VELA EDIZIONE CARTACEA

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, insieme con Barche a Motore e Top Yacht Design si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro!

Sostienici anche su Barche a Motore e Top Yacht Design!

——————————————————



ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER, E’ GRATIS!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!