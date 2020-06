Ormeggio per la barca, ecco i porti top in Italia! – Marina di Portisco

Vi stiamo presentando, giorno dopo giorno, i migliori porti d’Italia in cui sostare con la vostra barca. Oggi siamo in Sardegna: ecco tutto quello che dovete sapere su Marina di Portisco, la porta per la Costa Smeralda.

Situata nel nord ovest della Sardegna, nell’incantevole Golfo di Cugnana, Marina di Portisco è la naturale porta d’ingresso alla Costa Smeralda. Già ben riparata naturalmente, è poi protetta da un molo di sopraflutto a tre bracci e da uno di sottoflutto a gomito con 589 posti barca fino a oltre 90 metri su fondali con elevato pescaggio.

Marina di Portisco: tra i migliori porti d’Italia nel 2020

Il porto

Anche nel 2020 Marina di Portisco ha ottenuto la Bandiera Blu, che riceve ininterrottamente da 24 anni, un vero record. Un riconoscimento internazionale all’eccellenza nella gestione delle tematiche ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia dell’ecosistema marino.

Viene assegnata ogni anno sulla base di severi parametri dettati dalla FEE (Foundation for Environmental Education) sulla qualità delle acque dell’area, la gestione ambientale, l’educazione ambientale, i servizi e la sicurezza dei porti turistici.

L’ambito riconoscimento della Bandiera Blu conferma l’impegno concreto, la professionalità e la sensibilità dello staff alle tematiche e alla gestione sostenibile della struttura, testimoniate dalle molte iniziative intraprese negli anni.

Tra queste, l’utilizzo di un dissalatore a osmosi inversa Tobago Solaris Aquae, che consente la produzione di 50.000 mc di acqua/anno che soddisfa il fabbisogno idrico annuale della Marina, le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, il risparmio energetico ottenuto con illuminazione di nuova generazione e la gestione virtuosa dei rifiuti prodotti con un sistema di riciclaggio efficiente, tutti elementi che concorrono alla riduzione della produzione di Co2.

Il piano di Marina di Portisco

In relazione ai rischi da Covid-19, Marina di Portisco adotta tutte le misure conformi al quadro normativo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti aperti o meno al pubblico con un piano dettagliato delle misure che devono essere adottate da dipendenti, diportisti e frequentatori del porto a qualsiasi titolo. Il piano è disponibile sul sito marinadiportisco.it

Grazie alla sua posizione geografica, la Marina è il punto di arrivo e di partenza per navigare nell’arcipelago della Maddalena, fino alla Corsica a nord e lungo la costa sudoccidentale della Sardegna o per escursioni nella Gallura. Un territorio unico, circondato da numerose isole, tra le quali spicca la Tavolara.

Tutte le info:

Telefono: 0789 33520

Sito: marinadiportisco.it

N. posti totale: 589

Lunghezza metri max: 90

Pescaggio max: 12 metri

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, insieme con Barche a Motore e Top Yacht Design si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro!

Sostienici anche su Barche a Motore e Top Yacht Design!

——————————————————



ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER, E’ GRATIS!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!